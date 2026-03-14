La Vuelta Ciclista a Asturias, de enhorabuena por el regreso de la televisión en directo: "Es vital para su futuro"

El regreso de la televisión en directo a la Vuelta a Asturias supone "sembrar para el futuro", dice el exciclista Samuel Sánchez, campeón olímpico en 2008, que considera que, junto a la consolidación del cuarto día de competición, este es un paso que permite soñar con una ronda asturiana que recupere en unos años una participación de excepción, con ciclistas del máximo nivel que vengan a preparar el Giro o el Tour.

El valor de volver a la televisión

"Todo lo que no aparezca en televisión no existe, se están dando pasos importantes, como los cuatro días de competición, ahora la televisión, hay que ir poco a poco y hacer las cosas como las está haciendo la organización", añade el que fuera segundo en el Tour de Francia de 2010. En su caso, rememora cómo la Vuelta a Asturias fue una gran preparación en 2008, año en el que fue sexto en el Tour y ganó el histórico oro en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Soñar con Pogacar y Vingegaard

La llegada de la televisión, que confirmó el Principado el jueves, cuando anunció una inversión de 210.000 euros para que la TPA retransmita la ronda asturiana (la organización está negociando para que también se vea en RTVE y en Eurosport), permite, añade Samuel Sánchez, aspirar "a una buena participación, por qué no soñar con que en un futuro vengan Pogacar y Vingegaard". De momento, dice el campeón olímpico, "que la carrera se asiente y que sea fija en el calendario internacional; es un patrimonio de toda Asturias". Y la televisión, "la mejor campaña de publicidad posible, impagable".

El impulso para equipos y patrocinadores

Otro exciclista asturiano, Dani Navarro, tiene una doble razón para celebrar la retransmisión de la Vuelta: porque será bueno para la carrera de su tierra y porque el equipo del que es director, el Kern Pharma, estará en ella. "Al final, para las marcas, los patrocinadores, que haya tele es importantísimo, también para el espectador, para poder seguirla mejor".

EN IMÁGENES: Segunda etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. / Juan Plaza

Kern Pharma irá a por la victoria

Coincide Dani Navarro en que, si hay continuidad, la televisión "irá atrayendo a mejores equipos". En su caso, el Kern Pharma vendrá a Asturias a por todas y con su mejor corredor, Urko Berrade, buscando la victoria final: "Vamos con un buen equipo, el calendario es apretado, pero vendremos con Berrade e intentaremos ganarla". El plato fuerte de su equipo este año será la Vuelta a España.

La televisión relanza la Vuelta a Asturias

Santi Pérez, ahora seleccionador asturiano, rememora "la buena época" de la Vuelta a Asturias, ver subir El Acebo a Miguel Induráin, y reivindica que la Vuelta a Asturias es, junto a algún otro evento de rallyes o al Descenso del Sella, "el mayor evento deportivo de Asturias y, para dar a conocer la región, el mejor". Espera Santi Pérez que la llegada de la televisión "se traslade a la participación" y también recomienda ir "paso a paso": "Sería importante que haya continuidad, que exista un compromiso a largo plazo para que los equipos incluyan a la Vuelta en su calendario". Además, explica el exciclista, "no es mala época para preparar el Giro". Todo beneficia a una Vuelta que "vuelve a tener la flecha para arriba".

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Una noticia vital para el ciclismo asturiano

Por último, el más veterano de todos, José Enrique Cima, considera "vital y clave en el ciclismo actual" la llegada de la televisión. "Los equipos viven de que se vea su imagen en televisión, se necesita para vender la Vuelta y los paisajes de nuestro Paraíso Natural; los equipos lo venían reclamando, es una gran noticia".