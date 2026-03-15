Abril ADBA y Siroko aplazan sus partidos hasta el Jueves Santo

Los dos equipos asturianos de Liga Femenina 2, el Abril ADBA Sanfer y el Siroko Gijón, aplazaron los encuentros que debían disputar este fin de semana, que han sido reprogramados ambos el Jueves Santo. El ADBA avilesino debía jugar en la pista del Robles Lleida y lo hará el día 2 de abril a las 20.30 horas, mientras que el Siroko gijonés ha de viajar a Barakaldo para medirse al conjunto vasco el mismo día 2 en horario matinal, a las 12.30. El Abril ADBA ya ha confirmado su permanencia en la categoría y el Siroko lo tiene muy cerca, con cuatro triunfos sobre el descenso cuando quedan seis jornadas.