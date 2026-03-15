Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Acaba la participación asturiana en el Spanish Open

Los jugadores del Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias y del Club Bádminton Oviedo concluyeron ayer su participación en el Spanish Open de Oviedo.

En mixto, Pelayo Rodríguez y Xandra Granda cedieron ante los franceses Edgar Prevot y Jeanne Fortune. Ianis Elbase y Nuria Serra no pudieron con los ingleses George Clare y Anna Stewart,y Saúl Bernabéu y Alma Álvarez cayeron con los alemanes Aditya Gahirwal y Smilla Fluhrer. Sulimar Cabrera y David Carvajal cedieron frente a los indios Harishragavendiran Vaithianathan y Jananika Ramesh. Mateo de Luis, con el luso Francisco Gonçalves, cedió ante los españoles Mateo Fernández y Miguel Payá. En femenino, Belén Soto cayó en tres sets ante Nuria Serra, y Lucía Soto perdió con la francesa Elisa Hess. Sulimar Cabrera quedó eliminada ante la suiza Sofia Uvarova.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  2. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  3. La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
  4. Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
  5. Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
  6. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  7. Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
  8. El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo

El pacto por los ayuntamientos, una obligación política pendiente

El pacto por los ayuntamientos, una obligación política pendiente

Segundo encuentro del 75.º aniversario de los orionistas en España, en Posada de Llanes

Segundo encuentro del 75.º aniversario de los orionistas en España, en Posada de Llanes

Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas

Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas

«La casa de los horrores» de Oviedo, un debate entre el delito y el fallo del sistema

«La casa de los horrores» de Oviedo, un debate entre el delito y el fallo del sistema

Las notas del Avilés-Talavera: tres notables y un suspenso tras "los peores 45 minutos de la temporada"

Las notas del Avilés-Talavera: tres notables y un suspenso tras "los peores 45 minutos de la temporada"

Muertos de poca importancia

Mujeres y hombres

Lemas y dilemas

Tracking Pixel Contents