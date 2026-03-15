Acaba la participación asturiana en el Spanish Open

Los jugadores del Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias y del Club Bádminton Oviedo concluyeron ayer su participación en el Spanish Open de Oviedo.

En mixto, Pelayo Rodríguez y Xandra Granda cedieron ante los franceses Edgar Prevot y Jeanne Fortune. Ianis Elbase y Nuria Serra no pudieron con los ingleses George Clare y Anna Stewart,y Saúl Bernabéu y Alma Álvarez cayeron con los alemanes Aditya Gahirwal y Smilla Fluhrer. Sulimar Cabrera y David Carvajal cedieron frente a los indios Harishragavendiran Vaithianathan y Jananika Ramesh. Mateo de Luis, con el luso Francisco Gonçalves, cedió ante los españoles Mateo Fernández y Miguel Payá. En femenino, Belén Soto cayó en tres sets ante Nuria Serra, y Lucía Soto perdió con la francesa Elisa Hess. Sulimar Cabrera quedó eliminada ante la suiza Sofia Uvarova.