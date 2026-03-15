Alberto Ordóñez inicia la temporada ganando en el rallysprint Llanera
La carrera estuvo condicionada por el incendio de un coche que obligó a actuar a los bomberos de La Morgal
El yerbatu Alberto Ordóñez se impuso ayer al volante del Citroën C3 Rally2 en la sexta edición del rallysprint Llanera, que se disputó sobre el tramo cronometrado de Arlós. El piloto de Bimenes, que se impuso en las tres cronometradas, aventajó al segundo clasificado, el moscón Manuel Mora, que pilotaba un Skoda Fabia N5, en algo más de 38 segundos. La tercera plaza del podio fue para J. S. Gutiérrez, que, con su Skoda Fabia R5, finalizó a casi minuto y medio del ganador de la primera carrera de esta especialidad disputada en Asturias.
Un incendio marcó el desarrollo de la prueba
La competición estuvo condicionada por el incendio del Citroën Saxo 1.6i 16V de A. Pérez. Fue precisa la intervención de los bomberos de La Morgal para controlar y apagar el fuego.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo