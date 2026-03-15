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Alberto Ordóñez inicia la temporada ganando en el rallysprint Llanera

La carrera estuvo condicionada por el incendio de un coche que obligó a actuar a los bomberos de La Morgal

Citroën C3 Rally2 de Alberto Ordóñez. |

Citroën C3 Rally2 de Alberto Ordóñez. | / JBD

José B. Pino

José B. Pino

Posada de Llanera

El yerbatu Alberto Ordóñez se impuso ayer al volante del Citroën C3 Rally2 en la sexta edición del rallysprint Llanera, que se disputó sobre el tramo cronometrado de Arlós. El piloto de Bimenes, que se impuso en las tres cronometradas, aventajó al segundo clasificado, el moscón Manuel Mora, que pilotaba un Skoda Fabia N5, en algo más de 38 segundos. La tercera plaza del podio fue para J. S. Gutiérrez, que, con su Skoda Fabia R5, finalizó a casi minuto y medio del ganador de la primera carrera de esta especialidad disputada en Asturias.

Un incendio marcó el desarrollo de la prueba

La competición estuvo condicionada por el incendio del Citroën Saxo 1.6i 16V de A. Pérez. Fue precisa la intervención de los bomberos de La Morgal para controlar y apagar el fuego.

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