El Alimerka Oviedo Baloncesto firma un triunfo de orgullo ante Gipuzkoa Basket y emociona a su entrenador: "Soy afortunado de tener a un grupo de gente maravillosa"

Javi Rodríguez se mostró entusiasmado con el trabajo realizado por su equipo en la victoria (90-71) ante el Gipuzkoa Basket. La entrega, la intensidad y la imagen que dieron ante 4.000 espectadores en el Palacio de los Deportes le llenó de "orgullo" y le llevó a reconocer que sus jugadores "merecen todo lo bueno que les pase".

Valoración del partido

"Súper contento por la victoria, nos enfrentábamos a uno de los rivales que mejor juega al baloncesto en la Liga, la cuarta mejor defensa, un equipo que de los últimos dieciséis partidos había ganado catorce; hemos hecho un trabajo espectacular durante 40 minutos, creo que defensivamente hemos estado muy sólidos, hemos jugado muy duro, no queríamos dejarles jugar porque sabíamos de la fluidez con la que juegan, de la calidad que tienen como equipo, lo bien que juegan, teníamos claro que teníamos que destruir todo lo que pudiéramos, teníamos que jugar muy agresivos en el bloqueo directo, colapsar, recuperar con tiradores, al poste bajo que veníamos sufriendo ser más consistentes, hacer faltas tácticas, que hoy hemos estado muy bien; y sobre todo dominar el rebote, en la primera parte hemos sufrido un poco, pero creo que se ha visto la identidad de este equipo, cómo jugamos, cómo nos ayudamos unos a otros, la filosofía de esfuerzo, de trabajo, de no especular en ataque, de ser valientes, encantado con el equipo porque nos hemos merecido la victoria y ellos se merecen todo lo bueno que les pase".

Alimerka Oviedo Gipuzkoa / Mario Canteli

Un partido completo

"Hoy no podíamos jugar dos cuartos, con todos mis respetos, Gipuzkoa es un equipo que te exige mucho, cuando nos hemos despistado te meten tiros de calidad, se pasan muy bien el balón, tienen mucha fluidez, están ahí porque se lo merecen, están haciendo un temporadón, da gusto ver a equipos jugar así. Sabíamos que para poder competir teníamos que jugar 40 minutos a nuestro máximo, y como siempre digo nuestro máximo es tan bueno como el de cualquiera en la Liga".

Energía e intensidad

"Al final jugamos a un nivel de intensidad, de energía y de ritmo, y lo que intentamos es llegar al último cuarto lo más frescos posibles para seguir manteniendo ese nivel. La idea es ir rotando para llegar frescos. Hoy lo hemos hecho muy bien, hemos llegado al último cuarto muy bien físicamente después de una semana de tres partidos, estamos muy bien físicamente. Es una victoria muy importante con nuestro Palacio, que es una pasada, otra vez, el ambiente que hay, con un equipo que transmite".

El día más grande en el Palacio

"Para mí hoy ha sido uno de los días más grandes en el Palacio y en Pumarín, para mí ha sido uno de los partidos como entrenador en Oviedo donde más lo he disfrutado; he visto a un equipo pelear, luchar durante 40 minutos, con nuestros errores obviamente; conectados entre ellos, con la afición, sabiendo qué hacer en cada momento, un partido muy táctico, ellos con sus armas, nosotros con las nuestras, hemos sabido buscarlas, hemos jugado con un nivel de dureza top; y cuando jugamos a este nivel de intensidad y dureza después el ataque es confianza, es valentía; jugamos así, somos valientes, a veces parece que es un caos, pero es organizado, está entrenado, es la manera en que queremos jugar, en la que creemos y en la que disfrutamos".

El horizonte, el próximo partido

"Hay material para el siguiente partido, no nos podemos equivocar, no podemos pensar que por jugar hoy muy bien vamos a ganar el siguiente, ante Fibwi, que es un partido complicadísimo, que es un equipo durísimo, no podemos ver más allá del siguiente entrenamiento. Vamos a llegar a donde nos merezcamos, pero no podemos equivocarnos. Somos profesionales de esto, tenemos que tener los pies en el suelo".

Un entrenador "orgulloso"

"La palabra más que feliz es orgulloso, porque cuando como entrenador ves que los jugadores hacen exactamente lo que has preparado, cuando ves que los básicos están ahí, cuando ves que el plan de partido, no porque el mío sea mejor, pero que tus jugadores te siguen, todos creemos en lo que hacemos, ellos creen en mí, yo en ellos, en mi staff; eso te hace sentir orgulloso y afortunado de tener un grupo como el que tengo de gente maravillosa; sí, les grito, y me quedo afónico, pero es proporcional a lo que los cuido, lo que quiero es lo mejor para ellos, para el club y para todos. Es para que todo el mundo esté orgulloso de los jugadores".

Los últimos cuartos del equipo

"Tenemos un gran preparador físico. Se está viendo el trabajo que hemos hecho desde la pretemporada del año pasado, es muy difícil llegar a trece victorias un equipo como nosotros. Hay que dar valor a lo que hace el equipo, lo que viene haciendo el club desde hace muchos años, que, con unos presupuestos de los de abajo, desgraciadamente, cada año hace un gran trabajo; se esfuerza en que haya un proyecto, hay un proyecto muy bonito con el Palacio, necesitamos que todo el mundo crea en nuestro trabajo, en el club, que nuestra afición sea más grande para que cada vez esto sea mejor".

Dos nombres propios del triunfo en Oviedo

El partido de Jorge Arias

"No saco a Jorge cuando vamos arriba de veinte, es otro tipo de jugador, para nosotros es muy importante, un jugador de futuro, está siempre concentrado, siempre suma, sé que en cualquier momento lo puedo sacar y con gran rendimiento. Es un chico que nunca pide nada y da mucho".

La exhibición de Greg Parham

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"Es un chico que ha tenido que adaptarse a otro nivel de baloncesto, su gran mejora es su consistencia defensiva, quiere ser mejor cada día y hoy nos ha ayudado a ser mejor equipo".