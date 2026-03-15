La atleta Isabel Barreiro, "Asturiana del mes" por sus valores en el deporte

Tras superar problemas físicos que le tuvieron parada casi un año entero, Isabel Barreiro (Gijón, 1999) vive el mejor momento de su carrera deportiva, experimentando con intensidad su ilusión de dedicarse profesionalmente al atletismo. El reciente título del Campeonato de España de cross, el primero en la historia de Asturias, pone a la gijonesa en la rampa de lanzamiento de cotas mayores y le hace acreedora del título de "Asturiana del mes" de enero de LA NUEVA ESPAÑA, un galardón que distingue sus valores de esfuerzo y sacrificio para alcanzar el éxito personal y deportivo. El premio ve en Barreiro, titulada en Fisioterapia, una figura trascendente en la sociedad regional, reivindicando a través de sus victorias la visibilidad e igualdad de la mujer, siendo espejo también para los más pequeños por su capacidad de combinar deporte y formación académica para un desarrollo pleno.

Referente del relevo generacional

Isabel Barreiro constituye la punta de lanza del ansiado relevo generacional entre las mujeres atletas de la región. Lejos quedan ya deportistas legendarias y en su día campeonas de España como Rocío Ríos, Martina de la Puente o Ana Amelia Menéndez, e incluso atletas que hicieron de puente como Irene Alfonso o Estela García. Beatriz Álvarez fue campeona de España de 5.000 en 2021 y la propia Isabel Barreiro conquistó el título nacional de 10.000 en 2023. Este año fue subcampeona.

Isa Barreriro posa con la medalla de oro lograda en el Nacional de cross. / Ángel González

Los 10 kilómetros, otra de sus grandes especialidades

Los 10 kilómetros son su otra prueba fetiche y en ellos consiguió uno de sus hitos de lo que va de año, el récord de Asturias de la distancia en los 10K de Valencia. Teniendo en cuenta que la temporada de cross está terminada, sus buenos resultados y sus marcas en el 10.000 le dan esperanzas de ser incluida en la selección española con vistas al Campeonato de Europa de este verano.

Una apuesta profesional tras la Fisioterapia

Licenciada en Fisioterapia, Barreiro decidió apostar por el que había sido su hobby desde bien pequeña, correr, y firmó un contrato profesional con el equipo Adidas. Con él ha vivido las mayores alegrías del deporte y también los sinsabores de las lesiones. "Curranta nata", como la definen los que la rodean, sabe de paciencia y de superación. Los expertos aseguran que, si los problemas físicos la respetan, no hará otra cosa que ir a más y registrará nuevos éxitos en los años venideros.

Gijón y Asturias, siempre en el corazón

Aunque su actividad la lleve por muchas partes del mundo, Isabel Barreiro es una enamorada de Gijón y de Asturias. Siempre que tiene ocasión señala a la San Silvestre de Gijón como su prueba favorita, porque es en la que puede estar rodeada de su gente. Con la de 2025 son ya ocho victorias de la atleta en la carrera de fin de año gijonesa.

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Sonrisa, constancia y ambición

Pese a haber encaminado sus estudios hacia la parte física, tiene muy clara la importancia del aspecto mental a la hora de afrontar sus diferentes retos. Conocida por su sonrisa, por su capacidad para sacar tiempo para atender a todo el mundo, Barreiro representa la convicción y la persistencia en la búsqueda de un objetivo, buenas cualidades para la "Asturiana del mes" de enero de LA NUEVA ESPAÑA.