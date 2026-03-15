El Balonmano Gijón cae por la mínima (26-27) con el Perdoma tinerfeño
N. L.
Gijón
El Balonmano Gijón tropezó en casa ante el colista de su grupo de División de Honor Plata, el Perdoma tinerfeño, con el que acabó perdiendo por la mínima (26-27) en un disputado encuentro, en el que dominó el equipo local hasta un fatídico último cuarto de hora.
A quince minutos del final, el Balonmano Gijón ganaba por 22-18 y a partir de ahí, el Perdoma le endosó un parcial de 4-9 que le acabó costando una dura derrota. La máxima goleadora local fue Marta Durán, con seis tantos.
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