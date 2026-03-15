El Bergantiños castiga la falta de gol del Lealtad

Bergantiños 3 Lealtad 0 Bergantiños CF: Santi Canedo (1); Peña (1), Fito (2), Pastor (1), Sola (2), Diego (2), Daniel (1), Javirro (1), Koke (2), Pedro Ramos (1) y Darío (1). Cambios: Álex Pérez (2) por Pedro Ramos, min. 65; Tass (1) por Javirro, min. 73; Meli (1) por Koke, min. 87. Lealtad: Junquera (2); Mateo (1), Ramón (1), Marcos (1), Saza (1), Luisen (1), Pesquera (1), Argüelles (1), Nacho (1), Baba (1) y Carlos (1). Cambios: Omar (1) por Baba, min. 66; Nico (1) por Marcos, min. 66; Jaime (1) por Carlos, min. 66; Samu Montes (1) por Saza, min. 74; Yerpes (1) por Ramón, min. 74. Goles: 1-0, min. 22: Fito. 2-0, min. 82: Diego. 3-0, min. 90: Álex Pérez. Árbitro: David Ruiz Martín (colegio cántabro). Amonestó al local Koke y al visitante Ramón. Campo As Eiroas.

El CD Lealtad de Villaviciosa sumó una nueva y dolorosa derrota en casa de un rival que llegaba en horas bajas, pero que supo sacar petróleo de los errores y de la falta de juego ofensivo del cuadro asturiano para llevarse los tres puntos en un encuentro en el que los visitantes apenas generaron peligro.

Llegaban ambos equipos con muchas urgencias. Los asturianos buscaban una victoria que les permitiese seguir soñando con la permanencia, mientras que los locales pretendían poner fin a su mala racha de cuatro partidos sin ganar en su feudo. Esa tensión se dejó notar desde el inicio en dos conjuntos nerviosos y muy imprecisos en los primeros compases del choque.

A punto estuvo de adelantarse el Lealtad en el minuto 4, tras un error en la entrega del balón de los locales que aprovechó Nacho para ceder a Saza, pero el delantero no logró superar al último defensor gallego.

Poco a poco fue creciendo el Bergantiños, que empezó a merodear el área asturiana. Pedro Ramos puso un centro que Fito remató fuera por poco en la primera advertencia seria de los locales. El Lealtad no lograba sacar el balón de su campo y, tras tres saques de esquina consecutivos, llegó el 1-0. En el último de ellos, el balón cayó a Fito, que remató y vio cómo el esférico se colaba en la portería tras rebotar en Marcos y despistar a Junquera.

Tras el gol, el Bergantiños dio un paso atrás y trató de conservar su ventaja ante un Lealtad que tenía más posesión, pero que apenas sabía qué hacer con el balón y no conseguía superar la línea de tres cuartos. Los gallegos, muy bien plantados, incluso pudieron ampliar la ventaja antes del descanso en dos contragolpes muy claros de Pedro Ramos y Koke, que obligaron a intervenir a Junquera.

La dinámica del encuentro apenas cambió tras el descanso. El Lealtad seguía intentando llegar al área rival, pero sin claridad ni profundidad, mientras que el Bergantiños volvía a generar peligro a la contra y desperdiciaba otras dos ocasiones muy claras en el inicio del segundo tiempo.

Con el paso de los minutos, los locales parecían conformarse con el 1-0 y optaban por no asumir riesgos ante un rival que se lanzaba a la desesperada. El Lealtad buscó el empate a base de centros laterales y saques de esquina, pero sin lograr inquietar realmente la portería defendida por Santi Canedo.

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, en el minuto 82 Diego cazó un balón largo dentro del área para batir de volea a Junquera y sentenciar el encuentro.

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El segundo tanto descompuso definitivamente a los visitantes. Aún tuvo el tercero Fito en el minuto 85, pero su lanzamiento de penalti fue detenido por Junquera. Quien no perdonó fue Álex Pérez, que en el minuto 90 resolvió un mano a mano ante el meta asturiano para cerrar el 3-0 definitivo.