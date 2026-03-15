¡Bestialidad del Alimerka Oviedo Baloncesto!: Arrasa al Gipuzkoa y se lanza a por el play-off de ascesno (90-71)

Día grande para el Alimerka Oviedo Baloncesto, que arrasó (90-71) a todo un Gipuzkoa Basket en un último cuarto que quedará para la historia. Por lo que hizo el equipo, por lo que se vivió en el Palacio de los Deportes y por lo que supone en la lucha del conjunto asturiano por jugar los play-offs de ascenso a la ACB.

La peor información del partido la da el resultado final, que habla de un día cómodo para el conjunto de Oviedo. No fue así. El OCB tuvo que dejárselo todo en la pista para ir minando a un rival durísimo hasta tumbarlo en la lona en el último parcial y dejarlo sin capacidad de reacción. Un toma y daca de tres cuartos culminado con una exhibición, liderada por un espectacular Greg Parham, que sumó 27 puntos y tuvo la claridad en ataque que le faltó a Marques Townes, el faro habitual en la ofensiva azul.

Pero lo del OCB fue un trabajo colectivo, una labor en la que cada soldado sabía la misión que se le había encomendado y se dejó la piel para cumplirla. Fantástico partido de Alonso Faure en su defensa a Ngom y en ataque, con acciones como el espectacular alley-oop que le sirvió Dan Duscak, una de las mejores jugadas que se han visto en el Palacio.

El propio Dan estuvo excelso, con Shelist y Nwaokorie aportando en cada momento, con el canterano Jorge Arias aprovechando sus minutos de una forma sensacional, con dos triples y una entrada a canasta que demuestra el talento que tiene este chaval de Oviedo, que va creciendo cada año a base de esfuerzo, trabajo y constancia.

Todo lo que sucedió en el Palacio llevó a que se generara un ambiente de felicidad como nunca antes se había sentido en el recinto que estrena esta temporada el OCB y en el que hubo 4.000 personas presenciándolo. Un día de los que hacen afición, de los que llenan de gasolina un proyecto que tiene 21 años de vida y al que se le presenta un futuro ilusionante. De momento, en esta temporada, el equipo de Oviedo encadena cuatro victorias seguidas, lleva ya trece, y aumenta mucho sus opciones de disputar el play-off de ascenso.

El primer cuarto fue un intercambio de goles del que Gipuzkoa salió ganador (18-23), con un McGhie espectacular desde la línea de tres. La batalla continuó en el segundo parcial, con los puntos de Arias y el recital de Parham ante un Gipuzkoa que buscaba a Korsantia, Nicolau y Ngom en el otro lado. Una batalla de nuevo igualada que dejó una exigua renta para el conjunto vasco (43-46).

El último cuarto para la historia del Oviedo Baloncesto

Era un día señalado para el OCB, que salió al último cuarto con un nivel de intensidad aún mayor, siendo alto ya en el primer tiempo. Las defensas tomaron protagonismo y el marcador se movió menos que en los dos primeros parciales, dejando el resultado del lado de Oviedo por solo un punto (57-56).

Noticias relacionadas

El gran vendaval se desató en el último cuarto, con un OCB que arrolló a Gipuzkoa y que levantó a un público que se subió a la ola del equipo para, juntos, destrozar a un rival que llevaba 14 victorias en los 16 últimos partidos. Lobaco, Faure, siempre Parham, Townes, Shelist, Dan Duscak, Nwaokorie, un descomunal Cosialls, todos se fueron sumando a un Oviedo Baloncesto que voló sobre el parqué del Palacio de los Deportes cogiendo todos los rebotes en ataque, cortocircuitando el ataque del cuadro vasco y llevándose una victoria que huele a play-off.