La denuncia del Gijón Industrial al Ayuntamiento por el estado de la pista de El Lauredal

La junta directiva del U.D. Gijón Industrial ha hecho pública este domingo la situación que está provocando la suspensión de partidos de fútbol sala en la pista de El Lauredal debido a las condiciones meteorológicas, así como las gestiones que el club ha realizado durante el último año para tratar de encontrar una solución.

El club informa de que a través de los presupuestos participativos de la zona oeste de 2020 se consiguió destinar una partida económica para la “puesta a punto” de la pista de El Lauredal, construida en 1993 y que, debido a las inclemencias del tiempo y a su cercanía al mar, presentaba importantes signos de deterioro como corrosión, pérdida de pintura y otros daños propios del paso del tiempo. La actuación también contemplaba la reparación del edificio anexo de vestuarios, construido en 2015 y que, según el club, arrastraba desde su origen graves problemas estructurales.

Durante el verano de 2023, continúna la entidad fabril, se llevaron a cabo las labores de mantenimiento de la pista de El Lauredal y la reforma de las deficiencias detectadas en el edificio anexo. En los vestuarios se registraban goteras y desprendimientos de falsos techos como consecuencia de filtraciones.

Entre las actuaciones realizadas se incluyó el pintado completo de la superficie de juego, de hormigón. Hasta ese momento, la pista únicamente contaba con las líneas de juego pintadas, manteniendo el hormigón visto en el resto de la superficie.

En su comunidado, el Industrial detalla que con la llegada del invierno de la temporada 2023/2024 comenzaron a detectarse los primeros problemas. Según explica el club, la pista —especialmente en la banda de la bolera— se volvía extremadamente resbaladiza incluso con una ligera llovizna (“orbayu”), lo que dificultaba mantenerse en pie. Al mismo tiempo, los problemas estructurales en los vestuarios se agravaron con nuevas filtraciones en zonas donde anteriormente no existían. Esta situación fue comunicada, aseguran, al Patronato Deportivo Municipal (PDM).

En mayo de 2025, el club solicitó una reunión con el concejal responsable y con el PDM. El encuentro se celebró el día 26 con la presencia del director del PDM y del responsable de instalaciones, mientras que el concejal excusó su asistencia. El objetivo era trasladar la situación real de las instalaciones y comprobar las deficiencias detectadas en una obra que apenas llevaba 12 meses ejecutada.

Instalación eléctrica de El Lauredal. / Industrial

En la presente temporada se han vuelto a producir suspensiones de jornadas por la peligrosidad de la pista cuando aparece agua. En el partido disputado este mismo fin de semana, el encuentro comenzó con la superficie seca, pero la lluvia provocó que el agua entrara en la instalación. Un jugador del equipo rival sufrió una caída y se golpeó en la cabeza, por lo que tuvo que acudir a urgencias por precaución. El incidente quedó finalmente en un susto.

La semana pasada, tras una nueva jornada suspendida y ante la falta de información sobre cómo se pretende solucionar las deficiencias del edificio y el problema generado por el pintado de la pista, el club remitió un escrito al PDM solicitando una reunión para conocer las medidas previstas.

Pista de El Lauredal / Industrial

La respuesta recibida por parte del organismo municipal fue la siguiente:

“Consideramos necesario volver a insistir en una cuestión que ya ha sido trasladada al club en diferentes ocasiones. La instalación de El Lauredal no es una pista polideportiva cerrada, sino una pista cubierta, abierta lateralmente y protegida únicamente por una cubierta superior. Esta configuración implica que la instalación pueda verse afectada por condiciones meteorológicas adversas, especialmente en episodios de lluvia o viento”.

Desde el U.D. Gijón Industrial aseguran ser conscientes de que la pista no es cerrada y de que únicamente dispone de una cubierta superior —que además presenta goteras—. Sin embargo, recuerdan que durante años se ha jugado en esta instalación cubierta y abierta lateralmente sin que se produjeran suspensiones por resbalones hasta que se pintó la superficie.

Una de las zonas de las instalaciones de El Lauredal. / Industrial

Con esta denuncia pública, el club asegura que no está solicitando la construcción de un pabellón ni una obra de gran envergadura, sino que la instalación sea funcional y segura. La entidad considera que el problema ha surgido tras una actuación que desde el PDM se planteó como una mejora, pero que en la práctica "ha empeorado las condiciones de la pista".

Desde el club señalan que la correcta ejecución de las obras corresponde a los técnicos responsables y evitan señalar culpables en ese sentido. No obstante, consideran que, como responsable político del área, el concejal sí debería escuchar las demandas del deporte en Gijón.

Humedades en los vestuarios. / Industrial

También muestran su sorpresa ante otra de las respuestas trasladadas por el PDM:

“Con el fin de evitar nuevas suspensiones y las consiguientes molestias para jugadores, familias y organización deportiva, reiteramos la conveniencia de que, cuando existan previsiones meteorológicas desfavorables, el club reserve una pista polideportiva cerrada en instalaciones cercanas como Moreda o Mata Jove”.

Desde el U.D. Gijón Industrial sostienen que no existen horarios disponibles en estos pabellones, una situación que —recuerdan— el propio Ayuntamiento de Gijón ha reconocido al proyectar la construcción de una nueva instalación en el complejo deportivo de La Calzada ante la falta de espacios deportivos.

Llamamiento para buscar una solución

Con este comunicado, el club pretende explicar a socios y familias los pasos que ha ido dando desde que surgió el problema, asegurando que siempre lo ha hecho desde la lealtad institucional y con la intención de encontrar soluciones.

Asimismo, la entidad pide disculpas a jugadores, familias y equipos rivales por los trastornos ocasionados por las repetidas suspensiones, decisiones que —subraya— se han tomado priorizando la seguridad de los deportistas.

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Estado del interior de la pista de El Lauredal. / Industrial

Por último, el U.D. Gijón Industrial hace un llamamiento al Patronato Deportivo Municipal y al concejal responsable para que se adopten las medidas necesarias que permitan poner remedio a una situación que, según el club, no puede quedar al azar de las condiciones meteorológicas, especialmente ante la falta de instalaciones deportivas existentes en Gijón.