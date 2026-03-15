Derrota (0-3) del eNe Oposiciones Mieres

El eNe Oposiciones Mieres cayó por 0-3 ante Las Rozas en un partido que medía a dos equipos de la zona de abajo de la OK Liga Iberdrola y en el que el equipo asturiano plantó cara a su rival hasta recibir dos goles que le sentenciaron en los últimos minutos, imposibilitando que lograran su primera victoria de la temporada.

Las Rozas se adelantó a los nueve minutos de juego con un gol de Cristina Santochirico y a partir de ahí el duelo se igualó mucho, con opciones para los dos equipos. En el tramo final del partido, con el eNe Oposiciones Mieres volcado por el tanto del empate, Las Rozas se aprovechó y a diez minutos de acabar hizo el segundo tanto, por medio de Naiara Balmori. A cuatro minutos del final, la local Milagros Puig dispuso de un penalti que erró. En cambio, la visitante Ariadna Avilés, con el partido prácticamente acabado, hizo el tercero y definitivo.

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El eNe Oposiciones Mieres sigue, con tan solo un punto, último de la clasificación tras la retirada del Liceo La Coruña.