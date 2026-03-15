Épico triunfo en Córdoba del Lobas Oviedo, que vuelve a posiciones de ascenso a la élite femenina del balonmano
Un tanto de Camila Méndez a cinco minutos del final premia a un equipo aguerrido que luchó contra las bajas y la expulsión de Lisa Chiagozie y que disputará los dos próximos partidos en el Florida Arena
N. L.
La épica conduce de nuevo al Lobas Global Atac Oviedo a zona de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la élite femenina del balonmano. El equipo azul, de dorado en esta ocasión, venció a un rival directo como el Rahi Sepisur Córdoba con solo once jugadoras en la convocatoria y sobreponiéndose a la descalificación de Lisa Chiagozie. Además de épica hubo emoción intensa, porque el tanto del triunfo asturiano (23-24), por medio de Camila Méndez, llegó a falta de cinco segundos para la conclusión.
Por detrás al descanso
Ya es habitual que el equipo dirigido por Manolo Díaz saque a relucir su mejor versión cuando peor vienen dadas, en esta ocasión mermado por la lesión importante de Paula Molano, que ha dicho adiós a la temporada. Pese a todo, las Lobas salieron a competir duro en una de las pistas más difíciles de Oro y dominaron gran parte del primer tiempo, consiguiendo forzar hasta cuatro penaltis en el primer cuarto de hora de juego. Sin embargo, el conjunto ovetense no pudo sacar partido de una doble exclusión local, cosa que sí hicieron las cordobesas con los dos minutos a Carmen García-Calvo. Un penalti transformado por María de los Ángeles Ruiz daba a las andaluzas una mínima ventaja al descanso (12 11).
Roja a Chiagozie
La segunda parte se inició con un intercambio de golpes, y con el empate a 18 llegó la tarjeta roja a Lisa Chiagozie. Parecía una misión casi imposible, pero las visitantes aguantaron el tirón y estaban dos arriba (20-22) a falta de cinco minutos. Las andaluzas lograron empatar cuando restaban únicamente 30 segundos, pero una última jugada permitió a Camila Méndez batir a Amanda Valero con un tiro cruzado desde el extremo izquierdo.
El Lobas Global Atac Oviedo asciende al segundo puesto de División de Honor Oro, adelantando al Rahi Sepisur Córdoba y también al Zuazo en un momento clave, con seis jornadas para el final y dos partidos consecutivos en el Florida Arena. El primero, el sábado a las 20 horas contra el Caja Rural Cleba.
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