El Grupo, sin opciones en la pista del Torrejón (3-0)

El Grupo Covadonga, colista de su grupo de la Superliga Femenina 2 de voleibol, no pudo dar continuidad al triunfo de la semana pasada contra el VP Madrid y cayó en Torrejón por un claro 3-0, con parciales que muestran su inferioridad en la cancha (25-16, 25-15 y 25-16). El próximo rival de las grupistas es el Voleyourense.