Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Andés gana y sigue la estela del Sporting C

El Andés, con un partido más, mantiene el pulso al Sporting C en la lucha por el liderato de la Primera Asturfútbol. En esta jornada 25, el conjunto naviego consiguió un triunfo de prestigio ante un rival directo como el Hispano, alcanzando los 44 puntos. Por su parte, el filial rojiblanco venció por la mínima al Universidad de Oviedo (0-1), cortando así su racha de tres partidos sin ganar. La tercera plaza es para el Roces, que empató ante el Ribadesella (0-0) y un punto por debajo, con 43, está el Condal, que logró la victoria en el encuentro más loco de la jornada, con hasta siete goles (4-3) y una remontada de mucho mérito.

El Puerto Vega vuelve a creer en el ascenso

El que todavía no ha dicho la última palabra en la lucha por el ascenso es el Puerto Vega, que puso fin a su racha de seis encuentros sin ganar con un triunfo ajustado ante el Unión Comercial (1-2), cada vez más cerca de asumir su descenso a la Segunda Asturfútbol. Los de Veguín, colistas, están acompañados en los puestos de descenso por el Barcia y el Luarca, que esta semana fue el equipo que descansó. Ambos persiguen al Tineo, que marca la salvación con cinco y cuatro puntos por encima, respectivamente.