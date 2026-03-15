Así fue la jornada de Tercera Federación: los grandes mantienen su apuesta y se aprieta la lucha por abajo

La jornada de Tercera Federación dejó algunas goleadas, un grupo de cabeza que no afloja en su objetivo de lograr el ascenso y una de zona de abajo en la que todo está cada vez más apretado, con algunos equipos que empiezan a descolgarse demasiado y otros que probablemente se van a jugar la última plaza que les lleva a Primer Asturfútbol.

El Mosconia sigue firme camino de la promoción

El equipo de Grado se impone con solvencia en el campo de un Titánico que tiene cada vez más complicado mantener la categoría

Grado, J. Suárez

TITÁNICO, 0-MOSCONIA, 2 Titánico: Damián Sampedro (3); Oliver (2), Pablo Flores (2), Castiello (2), Álvaro (2), Barbón (3), Sergio González (2), Samu Armayor (1), Joan Vilches (1), Lele (1) e Ian (1). Cambios: Pablo Flores (1) por Ian, min. 66. Jairo Vidal (s.c.) por Joan Vilches, min. 72. Eloy Ordóñez (s.c.) por Lele, min. 72. Sergio Carcedo (s.c.) por Oliver, min. 76. Mosconia: Víctor Egboh (2); Uche (2), Cristian Muñiz (3), Berlanga (2), Morcillo (3), Palacio (2), Eddi Siddi (2), Aitor Brito (3), Nico Arce (3), Sergio Ríos (2) e Isma Fagir (2). Cambios: Espina (1) por Nico Arce, min. 75. Pablo Ares (2) por Isma Fagir, min. 75. Liza (s.c.) por Eddi Siddi, min. 87. Javi Perera (s.c.) por Palacio, min. 89. Campomanes (s.c.) por Uche, min. 89. Goles: 0-1, min. 27: Nico Arce. 0-2, min. 88: Pablo Ares. Árbitro: Jorge Hernández Cortina (Gijón). Expulsó al visitante Sergio Ríos, en el min. 78, con roja directa. Amonestó por parte local a Oliver, Castiello y Barbón, y por parte visitante a Uche. Las Tolvas: 250 espectadores.

El Mosconia se impone en el campo del Titánico y sigue firme su camino para mantenerse hasta el final de temporada entre los cinco primeros y disputar la promoción de ascenso. El Titánico, por su parte, seguirá una jornada más último de la clasificación y tiene cada vez más complicado mantenerse.

En el primer tiempo el Titánico apenas inquietó al Mosconia, que en cambio gozó de cuatro buenas ocasiones, en una de las cuales logró adelantarse. A los cuatro minutos, Isma Fagir, tras un rebote en la frontal, recibe el balón y se interna en el área, pero en el mano a mano ante Damián Sampedro el meta local saca una mano prodigiosa para evitar el primer gol. A los siete minutos, una falta lateral de Muñiz le llega a Morcillo en el punto de penalti y ante la salida de Damián Sampedro dispara alto. En el 27 llegó el gol tras una jugada de Brito, cuyo disparo ataja el meta local pero el rechace lo aprovecha Nico Arce para hacer el primer tanto. Tras el gol, sigue atacando el Mosconia y en el minuto 32 Brito sirve un buen balón que marra Morcillo con todo a favor.

En la segunda mitad, el Titánico se lanzó a por la igualada, pero fue incapaz de inquietar a su rival. El campo, embarrado, tampoco ayudó. La primera ocasión fue sin embargo visitante, en el minuto 67, cuando el centro de Palacio lo intenta rematar en una semichilena Isma Fagir, pero le sale demasiado centrada.

El Titánico intentaba arriesgar ante un Mosconia que se quedó con un jugador menos por la expulsión de Sergio Ríos, pero el equipo de Grado desbarataba todas las ocasiones. De hecho, fue el Mosconia el que sentenció tras un centro de Brito sobre Pablo Ares, que remató dentro del área a gol con un disparo raso.

El Cova resuelve su partido con una goleada

Los ovetenses abren el marcador ante el Siero en el minuto 8 gracias a Vicente

COVADONGA, 5-SIERO, 0 Covadonga: Javi Álvarez (1); David Ruiz (3), Adrián Trabanco (3), Aitor Elena (2), Miguel (2), Míchel Secades (2), Xurde (2), Nino (2), Guille Cueto (2), Álex Arias (2) y Vicente (3). Cambios: Emilio Morilla (1) por Míchel Secades, min. 61; Bauti (2) por Nino, min. 61; Sergio (1) por Adrián Trabanco, min. 67; Guille Tomson (1) por Álex Arias, min. 67; y Sergio Arias (1) por Guille Cueto, min. 78. Siero: Aitor (2); Nacho (1), Donate (1), Dani Cueto (1), Roberto Vigil (2), Richi (1), Edu Llosa (2), Noé (1), Martín (1), Carlos (1) y Juan (1). Cambios: Gamarra (1) por Richi, min. 46; Medori (1) por Noé, min. 46; Sené (1) por Juan, min. 63; Guille Fano (1) por Nacho, min. 63; y Sergio (1) por Martín, min. 73. Goles: 1-0, min. 8: Vicente. 2-0, min. 21: Míchel Secades. 3-0, min. 58: David Ruiz. 4-0, min. 85: Bauti. 5-0, min. 88: Guille Tomson. Árbitro: Martos Amor, de Avilés. Amonestó a los locales Míchel Secades y a los visitantes Noé, Martín y Gamarra. Álvarez Rabanal: 400 espectadores.

A. Arango, Oviedo

Partido plácido para el Covadonga, que llevó el encuentro a su terreno de principio a fin. Solo el Siero, en los últimos quince minutos de la primera parte y en el arranque de la segunda, consiguió inquietar algo al conjunto local, aunque sin continuidad. Tras el tercer tanto, el choque quedó definitivamente decantado a favor del equipo ovetense.

El 1-0 llegó en el minuto 8. Nino progresó por la derecha, cedió para Míchel Secades y este dejó el balón a Vicente, que dentro del área definió con acierto. Dos minutos después respondió el Siero en una acción de Richi en la que Aitor Elena, al intentar despejar, estuvo cerca de sorprender a su propio portero.

En el minuto 21 llegó el segundo. Vicente centró desde la izquierda, Guille Cueto remató de cabeza en el segundo palo y el balón quedó suelto para Míchel Secades, que lo envió al palo largo con la derecha. Pudo recortar distancias el Siero en el 41, con un envío de Martín al segundo palo al que Juan no llegó por muy poco. Con dos minutos de añadido se alcanzó el descanso.

Nada más reanudarse el juego, el técnico visitante introdujo dos cambios y el Siero salió con más presión sobre la zaga local, aunque sus intentos se limitaron a balones colgados al área que la defensa del Covadonga resolvió con solvencia.

El 3-0 llegó en el minuto 58, tras una combinación entre Vicente y David Ruiz. Este último se internó en el área y batió a Aitor con un disparo cruzado al palo largo. A partir de ahí, el partido fue perdiendo ritmo con los cambios y el paso de los minutos.

Aun así, el Siero dispuso de alguna ocasión, como un pase de Sergio a Carlos en el 74 que obligó a intervenir a Javi Álvarez. En el 80, Xurde se marchó por línea de fondo, se metió en el área y Aitor evitó el cuarto en dos tiempos. Dos minutos más tarde la tuvo Gamarra, pero su disparo se fue por encima del larguero.

El cuarto tanto llegó en el 85. Bauti, recién incorporado, culminó en el segundo palo una combinación con Sergio Arias. Con el Siero ya entregado, tres minutos después David colgó un balón al segundo palo que Guille Tomson solo tuvo que empujar para cerrar la goleada local. El árbitro, visto el resultado, no añadió tiempo.

San Martín y Navarro se reparten el botín

SAN MARTÍN, 1-NAVARRO, 1 San Martín: Adrián Ordóñez (1), Vega (2), Camblor (2), Marco (2), Jota (1), Baragaño (1), Ferrari (1), Tena (2), Felipe (1), Yago (2) y Aitor (2). Cambios: Revuelta (1) por Marco, min. 63. Mateo (1) por Ferrari, min. 63. Biforcos (1) por Felipe, min. 63. Jairo (s.c.) por Jota, min. 80. Alberto (s.c.) por Tena, min. 85. Navarro: Iker (1), Javi Álvarez (1), Pablo González (1), Sergin (1), Ofón (2), Luisao (1), Albertín (1), Adrián (1), Quiro (1), Álvaro (1) y Josín (2). Cambios: Ameijide (1) por Luisao, min. 62. Willy (1) por Josín, min. 62. Raúl (1) por Quiro, min. 75. Jorge Castro (s.c.) por Ofón, min. 87. Goles: 1-0, min. 46: Aitor. 1-1, min. 53: Ofón. Árbitro: Gao Aladros (Gijón). Expulsó al visitante Adrián por doble amarilla. Amonestó a los visitantes Willy y Ameijide. El Florán: Unos 200 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio (SMRA)

El San Martín y el Navarro empataron justamente en El Florán (1-1) en un partido muy igualado. Se adelantaron los locales con un tanto de Aitor y Ofón puso las tablas tras el descanso. A partir de ahí, ninguno fue capaz de aprovechar sus ocasiones para ganar. n

El Llanes vence al Colunga con uno menos

LLANES, 2-COLUNGA, 1 Llanes: Moi (1), Pablo Álvarez (2), Iván Mújica (2), Richi (2), Arturín (2), Álvaro Viña (2), Gonzalo Canal (2), Thomas Ferreira (1), Ivanchu (2), Javi Huerta (1) y Borja Llaca (1). Cambios: Pablo Maya (1) por Borja Llaca, min. 19. Hugo (2) por Javi Huerta, min. 46. Varela (1) por Gonzalo, min. 74. Álex Bauti (1) por Arturín, min. 74. Colunga: Javi Delgado (1), Santi (2), Nacho (1), Rodri (2), Hugo (1), Jandro (3), Nico (3), Blanco (1), Miguel (1), David (2) y Abraham (2). Cambios: Guille (1) por Nacho, min. 58. Rodrigo (1) por Blanco, min. 58. Pedro (1) por Abraham, min. 75. Rubén (s.c.) por Jandro, min. 86. Juanfe (s.c.) por David, min. 86. Goles: 1-0, min. 8: Borja Llaca. 1-1, min. 60: Hugo. 2-1, min. 76: Álvaro Viña, de penalti. Árbitro: Ballesteros Méndez (Gijón). Expulsó al local Ferreira por doble amarilla (min. 38). Amonestó a los locales Richi, Gonzalo Canal, Borja Llaca y Pablo Maya, y a los visitantes Nacho y Juanfe. San José: Unos 310 espectadores.

Manuel Agustín, Llanes

El Llanes se impuso al Colunga jugando con uno menos desde la recta final del primer tiempo. Los locales salieron más enchufados y muy pronto se adelantaron a través de Llaca, que aprovechó un rechace dentro del área. Llaca se fue lesionado y el Llanes notó su ausencia. Mejoró el Colunga, que se fue haciendo con el dominio y se vino arriba tras la expulsión de Ferreira por doble amarilla. Nico estrelló un balón en el larguero y, a la hora de juego, Hugo puso el empate de volea. Con el equipo volcado en busca del triunfo, el local Viña realizó una gran acción individual que terminó en penalti. El propio protagonista lo transformó en el minuto 76 para dejar los puntos en casa. En esa recta final lo intentó el Colunga, que se había llevado un duro mazazo con el 2-1 y ni siquiera fue capaz de intimidar con claridad al área rival.

El Praviano remonta tras un gol del Tuilla

Los locales se llevaron los tres puntos tras reponerse del tanto visitante en el minuto 17

PRAVIANO, 3-TUILLA, 1 CD Praviano: Ali (2); Trapiello (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Iza (2), Juan Menéndez (2), Fer Villar (2), Beberide (2), Argüelles (2), Gayol (2) y Tomás (3). Cambios: Carlos (2) por Gayol, min. 47; Pastur (3) por Argüelles, min. 73; Alecs (s. c.) por Iza, min. 85. CD Tuilla: Guillermo (2); Sergio (2), El Miloud (2), Said (2), Naya (1), Huelga (1), Monasterio (2), Carlos (2), Kang (2), Álex (2) y Enrique (2). Cambios: Jaime (2) por Naya, min. 70; Diego (2) por Alex, min. 70; Roberto (s. c.) por Huelga, min. 85; Isra (s. c.) por Kang, min. 85. Goles: 0-1, min. 17: El Miloud. 1-1, min. 40: Tomás. 2-1, min. 60: Tomás. 3-1, min. 86: Pastur. Árbitro: Martínez Illescas (Oviedo). Expulsó al visitante Sergio (min.65). Amonestó al local Carlos y a los visitantes Alex y Carlos. Santa Catalina: 150 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

El Praviano se impuso por 3-1 al Tuilla en un encuentro que terminó decantándose con claridad del lado local tras una segunda parte en la que los de Santa Catalina fueron muy superiores. Los de Pravia fueron de menos a más y acabaron siendo justos vencedores ante un rival que ofreció poca resistencia tras quedarse con diez jugadores por la expulsión de Sergio.

Un triunfo merecido del Praviano, que supo rehacerse al gol inicial del Tuilla y acabó imponiendo su mayor intensidad y eficacia para sumar tres puntos ante un rival que se mostró demasiado débil, especialmente tras quedarse en inferioridad.

El Sporting Atlético no baja el ritmo

El filial rojiblanco supera con autoridad a L’Entregu, muy condicionado por las lesiones de Pablo Rodríguez y Mateo Casas en el arranque del partido, y se impone por 2-0

SPORTING ATLÉTICO, 2-L’ENTREGU, 0 Sporting Atlético: Gerard; Iker Martínez, Lussenhoff, Mancha, Miguel Conde, A. Sancho, Alex Diego, Yosmel, Bruno Rubio, Mata y Enol Prendes. Cambios: Aarón por Iker Martínez, min. 85; Mbemba por Lussenhoff, min. 74; Mario Bustos por Miguel Conde, min. 67; Carlos Hdez por Alex Diego, min. 67, y Lozano por Bruno Rubio, min. 74. L’Entregu CF: Gonzalo; Pablo, Figar, Cris F., Mateo, Meana, Javi G., Pacoli, Leyder, Avanzini y César. Cambios: Kike Meaurio por Pablo, min. 6; Pereira por Cris F., min. 46; Mario Canal por Mateo, min. 12, y Vigil por Kike Meaurio, min. 80. Goles: 1-0, min. 40: Enol Prendes. 2-0, min. 53: Miguel Conde. Árbitro: Mhand Agoultim (Oviedo). Amonestó al visitante Mateo, en el min. 72. Mareo: Buena entrada.

D. Blanco, Gijón

El Sporting Atlético regresó a Mareo para medirse a un rival exigente como L’Entregu, primer equipo fuera de los puestos de promoción de ascenso y con la necesidad de puntuar para seguir de cerca la sexta plaza. Como acostumbra en casa, el filial rojiblanco asumió pronto el mando del encuentro a través de la posesión, mientras que el conjunto visitante vio cómo el partido se le ponía cuesta arriba desde el inicio.

Apenas se había cumplido el primer minuto cuando Pablo Rodríguez cayó lesionado dentro del área y tuvo que abandonar el terreno de juego, dejando su lugar a Kike Meaurio. La situación se agravó para L’Entregu en el minuto 10, cuando Mateo Casas, con molestias musculares, también se vio obligado a pedir el cambio. Lucho Varela agotaba así una segunda ventana de sustituciones en apenas unos minutos, dando entrada a Mario Canal.

Superado ese accidentado arranque, el choque recuperó la tónica prevista: dominio territorial del Sporting Atlético y un L’Entregu replegado, tratando de sostenerse con orden. Las ocasiones, sin embargo, tardaron en llegar. No fue hasta el minuto 40 cuando un buen balón filtrado hacia Yosmel encontró premio. El atacante rojiblanco puso el esférico en el corazón del área y Enol Prendes, llegando desde atrás, definió con sutileza por bajo ante Gonzalo Ardura para hacer el 1-0.

Con siete minutos de añadido por las interrupciones provocadas por las lesiones visitantes, el filial controló sin sobresaltos el tramo final del primer tiempo y se marchó al descanso con ventaja mínima, pero merecida. Tras el paso por vestuarios, Samu Baños mantuvo su once, mientras que Lucho Varela introdujo a Pereira por Ferreiro. El guion no cambió. El Sporting Atlético siguió dominando y generando sensación de peligro. Mancha y Matabuena avisaron primero, y en el minuto 53 llegó el 2-0. Miguel Conde aprovechó un balón suelto para plantarse mano a mano ante Gonzalo Ardura y resolver con solvencia, ampliando la ventaja rojiblanca.

El segundo tanto terminó de asentar al Sporting Atlético, que se sintió cómodo en todo momento ante un rival al que le costó rehacerse. El encuentro fue perdiendo intensidad con el paso de los minutos, siempre bajo control local. La nota negativa para los gijoneses llegó a falta de quince minutos, cuando Bruno Rubio tuvo que retirarse sin poder apoyar el pie izquierdo, afectado por calambres.

Ya en el descuento, Carlos Hernández estuvo cerca de ampliar la diferencia con una falta bien colocada que Gonzalo desvió con una buena intervención. Fue la última acción reseñable de un partido que acabó con una cómoda y justa victoria del Sporting Atlético, superior de principio a fin ante un L’Entregu muy castigado por los contratiempos físicos sufridos en el arranque y sin capacidad para inquietar la portería defendida por Gerard Moreno.

Lenense e Indus firman tablas en un duelo clave por la permanencia

El equipo local se adelanta en dos ocasiones, pero Saha salva un importante punto para el conjunto gijonés empatando en el 79

LENENSE, 2-GIJÓN INDUSTRIAL, 2 Lenense: Pelayo Vázquez (2);Iago Delgado (2), Tall (1), Jorge González (2), Simón (1), Álex Abril (1), Lucas Rodríguez (2), Korka (2), Momo(2), Pablo Sánchez (2) y Vicente Carreño (2). Cambios:_Álex Blanco (2) por Álex Abril, min. 46. Dani Pérez (1) por Vicente Carreño, min. 79. Pablo Naredo (s.c.) por Simón, min. 83. Pelayo Paino (s.c.)_por Lucas Rodróguez, min. 83. Izan Naves (s.c.) por Iago Delgado, min. 87. Gijón Industrial: Raúl (2);_David Blanco (2), Sergio (1), Landry (1), Álvaro (2), Iván_Rubiera (2), Saha (2), Álvaro del Río (1), Borja Prieto (2), Fezari (1) y Saúl (2). Cambios:_Enzo (1) por Álvaro, min. 33. Igor (2) por Saúl, min. 46. Guti (2) por Álvaro del Río, min. 46. Adrián (1) por Fezari, min. 76. Goles: 1-0, min. 4:_Vicente Carreño. 1-1, min. 11:_Landry. 2-1, min. 48:_Korka. 2-2, min. 79:_Saha. Árbitro:_David Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Tall, Álex Abril y Lucas Rodríguez, y por parte visitante a Álvaro del Río. Finstral-El Sotón:_unos 120 espectadores.

D. R., Pola de Lena

Reparto de puntos entre dos equipos que luchan por salir de la zona baja de la tabla, pero que terminó en empate pese a que los locales se pusieron dos veces por delante en el marcador. A pesar de todo, el Industrial no desistió y en el tramo final logró la igualada, que puede considerarse justa por las ocasiones que tuvieron.

El primer tanto fue de Vicente Carreño al recibir dentro del área, girarse y con el pie derecho batir al meta visitante. Siete minutos más tarde llegaría el empate visitante por medio de Landry, con un disparo ajustado que entró entre el potero y el palo. El segundo tanto local llegó en el descuento del primer tiempo cuando Korka recibió un pase desde la banda y con una semivolea con la derecha batió por la escuadra al meta visitante. Un auténtico golazo.

La segunda parte comenzó con el mismo guion y los locales se metieron mejor, teniendo ocasiones para aumentar el resultado. Sin embargo, fueron los visitantes quienes por medio de un cabezazo de Sahay establecieron el empate.

El Llanera afianza su liderato tras ganar a un buen Ceares

El equipo de Chuchi Collado, con Romaric como protagonista, supera a un conjunto gijonés que por momentos le plantó cara y mantiene su renta con el Covadonga

LLANERA, 2-CEARES, 0 Llanera: Javi Benítez (2); Guille Vaamonde (2), Paul Otia (2), Mathieu (2), Mikel Busto (2), Dani González (2), Dani Corgo (3), Ebea (2), Pablo Longo (2), Viti (2) y Romaric (3). Cambios: Miguel Estébanez (1) por Pablo Longo, min. 76. Álex Solís (1) por Ebea, min. 76. Pedro Soler (s.c.) por Dani González, min. 88. Izan (s.c.) por Dani Corgo, min. 92. Emmanuel (s.c.) por Romaric, min. 92. Ceares: Rodri Juan (1); Enol Martínez (1), Hugo (2), Carlos Carcedo (2), Héctor Zuazua (2), Rafa Felgueroso (2), Mateo Nistal (1), Juan Steven (1), Álex Sandoval (2), Layman (2) y Carlos Madeira (2). Cambios: Gil Zapico (1) por Mateo Nistal, min. 63. Matheus (1) por Enol Martínez, min. 63. Pablo Erasmo (1) por Álex Sandoval, min. 74. Pedro González (1) por Carlos Carcedo, min. 74. Diego Otero (s.c.) por Layman, min. 81. Goles: 1-0, min. 22: Dani Corgo, de penalti. 2-0, min. 72: Ebea. Árbitro: Enrique Aspra Fernández (Oriente). Amonestó por parte local a Mikel Busto y Dani González, y por parte visitante a Hugo Ález Sandoval. Pepe Quimarán: Unos 260 espectadores.

D. R., Posada de Llanera

El Llanera tuvo que sufrir para imponerse a un buen Ceares y mantiene sus cinco puntos de ventaja al frente de la clasificación con el Covadonga. El conjunto gijonés estuvo bien plantado desde el comienzo. El duelo empezó a cambiar cuando se conectó el delantero local Romaric, que trajo de cabeza a la defensa del Ceares.

En el minuto 2, el Llanera dio muestras de querer ir a por el encuentro y Pablo Longo, en un gran remate de cabeza picado abajo, se encontró con una mano providencial de Rodri Juan. Siguió siendo el Llanera el que buscó romper el empate inicial y en un pase largo de la defensa local a su compañero Romaric, que se fue en velocidad, entró en el área y el visitante Hugo le derribó con la consiguiente pena máxima, que se encargó de transformar su compañero Dani Corgo, que, con la izquierda, tiró al lado contrario a donde se tiró el meta Rodri Juan. Dos minutos después, el visitante Álex Sandoval disparó ligeramente alto. A continuación, Dani González dio la réplica para el Llanera con un disparo que se fue rozando el larguero.

Tras el descanso, el Ceares se fue al ataque, pero el Llanera tuvo las ocasiones y el protagonista del penalti, Romaric, el estrelló el balón en el palo. Reculó el Ceares y Romaric se fue de dos contrarios, llegó al fondo y dio un pase atrás para que Ebea marcar el gol de la sentencia.

El Caudal consigue una sufrida victoria en el Muro de Zaro

Un solitario tanto de Delgado desde los once metros en el 84’ le da el triunfo a los mierenses

AVILÉS STADIUM, 0-CAUDAL, 1 Avilés Stadium: Chechu Grana (1), Chechu Suárez (1), Edu Guerra (2), Sergio González (1), Néstor Bustelo (2), Danny (1), Óscar Arruñada (2), Josín Remuñán (2), Bryan (2), Guardado (2) y Mario López (1). Cambios: Pelayo Cuesta (2) por Chechu Suárez, min. 46. David Heres (2) por Néstor Bustelo, min. 65. Bango (1) por Danny, min. 77. Manu Rojo (1) por Edu Guerra, min. 85. Zucu (2) por Mario López, min. 85. Caudal: Álex González (2), Trabanco (1), Albuquerque (2), ,Mario (2), Antuña (2), Diego Boza (1), Kike Fanjul (2), Monte (1), Acerete (2), Borja Rodríguez (2) y Oladidupo (1). Cambios: Delgado (2) por Diego Boza, min. 60. Marcos Noya (1) por Monte, min. 78. El gol: 0-1, min. 84: Delgado, de penalti. Árbitro: González Bello (Nalón). Expulsó por roja directa al local Chechu Grana (al acabar el partido) y al entrenador visitante, Adri González. Amonestó a los locales Chechu Suárez, Bryan, Edu Guerra y Pelayo Cuesta. Muro de Zaro: Unos 480 espectadores.

José Ignacio, Avilés

El Caudal logró una sufrida victoria ante el Avilés Stadium (0-1) en el maltrecho Muro de Zaro, en el que por la mañana había jugado el Belenos, gracias al solitario tanto de Delgado desde los once metros a falta de seis minutos para el final.

La primera parte fue bastante abierta, con un Caudal que tuvo más dominio de balón, aunque sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Una dinámica que no cambiaría tras el paso por los vestuarios, aunque ambos equipos consiguieron llegar con más claridad al área rival. La más peligrosa para los visitantes llegó tras una jugada embarullada dentro del área, cuyo remate a bocajarro consiguió detener el meta Chechu Grana. También la tuvo el Stadium, con una acción peligrosa de Danny que consiguió tapar bien Álex González sobre la hora de juego.

Cuando todo parecía abocado al empate llegaría la acción polémica del choque. Sergio González trató de despejar el balón ante Trabanco y, en su intento, derribó dentro del área al futbolista caudalista. El colegiado decretó penalti ante las protestas locales y Delgado, desde los once metros, engañó a la perfección a Grana para anotar el tanto del triunfo con un disparo raso y al medio. Ya con el encuentro finalizado, el meta local Chechu Grana fue expulsado por roja directa al protestarle una de las últimas acciones a González Bello.

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De esta forma, el Caudal consigue un triunfo importante que le permite seguir la estela de sus rivales y ampliar la ventaja respecto a L’Entregu, que acechaba esa última plaza de promoción, pero que tras su derrota se coloca a nueve puntos del cuadro caudalista. La próxima semana, el equipo de Adri González, que también fue expulsado, recibe en casa al Covadonga, en uno de los duelos más atractivos de la jornada.