El Marino sigue negado en casa y se atasca ante el filial del Burgos
El conjunto luanquín falla un penalti, tercero esta temporada, que le podría haber dado la victoria
Javier Álvarez Lozano
El Marino continúa atascado en Miramar, donde solo ha logrado tres victorias en toda la temporada, por las cinco que ha conseguido lejos de casa. La situación empieza a complicarse para el conjunto gozoniego, ya que los equipos de la zona baja están sumando puntos con regularidad.
La ocasión más clara del encuentro llegó en el minuto 26. David Hernáiz derribó a Berto González dentro del área y el árbitro señaló penalti. Guaya asumió la responsabilidad, pero su disparo con la izquierda, buscando el poste derecho, fue adivinado por el guardameta Monero, que detuvo el lanzamiento. Es el tercer penalti que falla el Marino esta temporada, una circunstancia que probablemente le ha privado de sumar más puntos en la clasificación.
Durante algunos minutos el Marino mejoró con la entrada de los jugadores ofensivos, pero el partido se volvió incómodo y el Burgos Promesas terminó apretando en el tramo final, acumulando hasta cuatro saques de esquina a su favor. El conjunto de Luanco deberá mejorar en las próximas jornadas si no quiere sufrir en la recta final del campeonato. Con esa intención viajará el próximo sábado para enfrentarse al Real Ávila.
MARINO 0-0 BURGOS PROMESAS
Marino: Dennis (2); Berto González (1), Borja Álvarez (3), Pedro Orfila (3), Guaya (3), Talar (1); Íñigo Villaldea (2), Pelayo Pérez (2); Tito Leiva (1), Marcos Fernández (1) y Basurto (1).
Cambios: Samu Pérez (1) por Marcos Fernández, min. 63; Marcos Bravo (1) por Basurto, min. 63; Óscar Fernández (1) por Tito Leiva, min. 63; Chus Ruiz (s.c.) por Íñigo Villaldea, min. 78; Marti (s.c.) por Talar, min. 83.
Burgos Promesas: Marc Monero (2); Hugo Rastrilla (1), Iván Martínez (3), Hugo Pascual (3), Oussama El Voukir (3), David Hernaiz (1); Sergio Romero (2), Daniel Ruiz (2); Jesús Ares (1), Salvador Fillouche (1) y William (2).
Cambios: Irián Ribas (1) por Salvador Fillouche, min. 55; Ethan Vetosa (s.c.) por David Hernáiz, min. 78; Pablo Sagredo (s.c.) por Jesús Ares, min. 78.
Árbitro: Iván García, del comité gallego. Amonestó a los locales Íñigo Villaldea, Samu Pérez, Pedro Orfila y Talar, y a los visitantes David Hernaiz, Oussama El Voukir, Salvador Fillouche e Irián Ribas.
Miramar: 500 espectadores.
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