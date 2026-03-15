El Marino sigue negado en casa y se atasca ante el filial del Burgos

El Marino continúa atascado en Miramar, donde solo ha logrado tres victorias en toda la temporada, por las cinco que ha conseguido lejos de casa. La situación empieza a complicarse para el conjunto gozoniego, ya que los equipos de la zona baja están sumando puntos con regularidad.

La ocasión más clara del encuentro llegó en el minuto 26. David Hernáiz derribó a Berto González dentro del área y el árbitro señaló penalti. Guaya asumió la responsabilidad, pero su disparo con la izquierda, buscando el poste derecho, fue adivinado por el guardameta Monero, que detuvo el lanzamiento. Es el tercer penalti que falla el Marino esta temporada, una circunstancia que probablemente le ha privado de sumar más puntos en la clasificación.

Noticias relacionadas

Durante algunos minutos el Marino mejoró con la entrada de los jugadores ofensivos, pero el partido se volvió incómodo y el Burgos Promesas terminó apretando en el tramo final, acumulando hasta cuatro saques de esquina a su favor. El conjunto de Luanco deberá mejorar en las próximas jornadas si no quiere sufrir en la recta final del campeonato. Con esa intención viajará el próximo sábado para enfrentarse al Real Ávila.