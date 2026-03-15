El Navia La Magaya cae en la cancha del Perfumerías Avenida (82-67)
El Navia La Magaya cayó ayer por 82-67 en la cancha del Perfumerías Avenida de Salamanca, equipo que ocupa la cuarta posición en el grupo A-B de Tercera FEB. El equipo naviego está en la lucha por mantenerse y trató de plantarle cara a un rival muy complicado, pero el cuadro salmantino llevó siempre la iniciativa. Tres jugadores, Sharashidze, Njie y Javier Prieto, fueron los máximos anotadores en el equipo de Navia, con once puntos cada uno. El otro equipo asturiano de este grupo, el Universidad, jugará hoy (12:00 horas) en la cancha del Bosco. Los estudiantiles, terceros, buscan la segunda plaza que les permitiría jugar por el ascenso.
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