Nueva jornada clave para el Pasek Belenos, que recibe al Valencia

El Pasek Belenos afronta una nueva jornada clave en su lucha por la salvación en la División de Honor Élite del rugby. El Muro de Zaro, a partir de las 12, acoge el partido entre el equipo avilesino y el Valencia RC, rival directo de los blanquiazules por la permanencia. El equipo avilesino lleva dos triunfos consecutivos en casa.