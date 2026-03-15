Nuevo pinchazo del Vetusta, que cae ante el Ávila y se distancia del liderato
Los tantos Adri Lopes (en propia) y de Vitolo dan los tres puntos a un superior Ávila nEl filial carbayón encadena dos derrotas consecutivas por primera vez este curso
p. portal
El Vetusta sufrió la segunda derrota consecutiva, en esta ocasión en El Requexón ante un Real Ávila que hizo lo justo y suficiente para llevarse los tres puntos.
Los visitantes se hicieron con el control desde el inicio ante un desconocido Vetusta que, quería, pero no podía. Los de Roberto Aguirre apenas incomodaron la portería defendida por Óscar. Sí lo hizo el Ávila, que en un centro chut de Víctor tuvo la fortuna de que Adri Lopes, en su intento de despeje, introdujo el balón en su propia portería a la media hora de encuentro.
Tras el paso por los vestuarios se mantuvo el mismo guion de partido. El Vetusta estuvo muy alejado de su mejor versión y el único acercamiento del filial azul fue un remate de Lucas Antañón que detuvo sin problemas el guardameta visitante. A la hora de juego, en plenas dudas locales, el Ávila fue capaz de ampliar las diferencias en el marcador. Vitolo, con un fuerte disparo desde la frontal del área, envió el balón al fondo de la red, sin ninguna posibilidad para Narváez.
Roberto Aguirre realizó cuatro cambios en busca de la reacción, pero no dieron el resultado esperado. El equipo castellano se replegó, defendió con orden y sin pasar por ningún tipo de apuro, mientras que la lenta circulación de balón de los locales facilitaba la tarea. Con este resultado, unido al empate del Fabril, líder, el Vetusta se coloca a dos puntos del primer puesto y se empieza a alejar del ascenso directo. El primer objetivo de la permanencia está conseguido, pero los azules tendrán que recuperar su mejor versión para aspirar a lo más alto en lo que resta de competición.
VETUSTA 0-2 REAL ÁVILA
Vetusta: Miguel Nárvaez (1), Adri Fernández (1), Marco Esteban (1), Diego Espinosa (1), Adri Lopes (1), Diego Tejón (1), Guille Berzal (1), Lucas Antañón (1), Jaime Coballes (1), Pablo Agudín (1) e Iker Gil (1).
Cambios: Martín Gómez (1) por Adri Lopes, min. 67. Gerard Márquez (1) por Guille Berzal, min. 67. Lamine (1) por Lucas Antañón, min. 67. Óscar de la Hera (1) por Iker Gil, min. 67. Arturo Arribas (1) por Diego Espinosa, min. 83.
Ávila: Óscar (1), Urbina (1), Pascual (2), Del Amo (2), Prince (1), Markel Ruiz (1), Pere (2), Vitolo (2), Sarr (1), Víctor (2) y Serrano (1).
Cambios: Fer Díaz (1) por Prince, min. 46. Javi Grillo (1) por Vitolo, min. 73. Carrión (1) por Sarr, min. 73. Álex Moreno (1) por Pere , min. 84.
Goles: 0-1, min. 28: Adri Lopes en propia puerta. 0-2, min. 62: Vitolo.
Árbitro: Oliveira Dios (comité gallego). Amonestó al local Lucas Antañón y a los visitantes Prince y Sarr.
El Requexón: unos 300 espectadores.
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