Plata del relevo femenino de 4x100 estilos del Oly en un Nacional de natación marcado por las medallas de Arbidel

La jornada final del Campeonato de España Absoluto de natación de Sabadell tuvo protagonismo asturiano con el Santa Olaya. El relevo 4x100 estilos del club gijonés, formado por María Calvo a espalda, María Zornoza en la braza, Natalia Labes a mariposa y Paula Rodríguez en libre, consiguió la medalla de plata con una marca de 4.15.72. Solamente el Aniene fue capaz de batir al equipo asturiano, y lo hizo con un tiempo estratosférico de 4.01.32, récord del campeonato. Además, la cita se cerró con otra buena noticia para el Oly, el récord de Asturias de 17 años que consiguió en 100 libre Yago Suárez, que dejó en 52.50 una mejor marca que estaba en 53.19.

Los éxitos del Santa Olaya sirvieron para cerrar un Nacional en el que dejó su impronta Arbidel González, nadador corverano del Club Natació Barcelona. Arbidel, habitual ya de la selección española y gran especialista en mariposa, se hizo con el oro en la prueba de 200 con un tiempo de 1.57.38, por delante de Miguel Martínez, del Canoe (1.58.05) e Isak Fernández, del Terrassa (1.58.36). Fue precisamente Isak Fernández el que privó al asturiano de subir a lo más alto del podio en la prueba de 100, relegándole a la plata. Fernández hizo 52.56 y Arbidel 52.77. El bronce en esta oportunidad fue para Jordi Carrasco, del anfitrión Club Natació Sabadell (53.18).