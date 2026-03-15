Tercera victoria seguida del Langreo, que roza la permanencia
El equipo de Ganzábal sigue con su remontada tras ganar al Ourense gracias a un tempranero gol de Óscar Maza
Dani Ruiz
Langreo 1 Ourense 0
Langreo: Adrián Torre (2); Óscar Maza (3), Liam López (2), Dani Ojeda (3), Álex Menéndez (2), Lucas Suárez (2), Juan López (2), René Reyes (2), Pablo Pérez (2), Diego Díaz (2) y Sergio Neira (2).
Cambios: Omar Álvarez (1) por Diego Díaz, min. 52. Iván González (1) por Lucas Suárez, min. 66. Borja Vicente (1) por Sergio Neira, min. 66. Orviz (s.c.) por René Reyes, min. 83. Basilio (s.c.) por Juan López, min. 83.
Ourense: Vizoso (2); De Prado (1), Noel (2), Lucas Fernández (2), Varo (1), Champi (2), Núñez (2), Parrilla (2), Rufo (2), Justi Barbosa (1) y Zayzoun (2).
Cambios: Simón Luca (1) por Varo, min. 46. Hugo Busto (1) por Núñez, min. 46. Migui (1) por Noel, min. 71. Fede Iglesias (s.c.) por Lucas Fernández, min. 86.
El gol: 1-0, min. 2: Óscar Maza.
Nuevo Ganzábal: Unos 1.000 espectadores.
El Langreo suma la tercera victoria seguida al derrotar a un Ourense que recibió un gol a los dos minutos. El tanto llegó tras un córner botado por Lucas Suárez que el delantero Sergio Neira cedió con el pecho a Óscar Maza para que, con el exterior de la derecha, metiera el balón por la escuadra.
La tuvo el Langreo para aumentar el botín, pero el disparo de Juan López lo escupió el travesaño. El Langreo era un vendaval, pero el Ourense fue poco a poco entrando en el partido y el veterano Rufo se encontró un balón en el área y su disparo lo despejó con el pecho el capitán Adrián Torre en una gran parada. Siguió llegando el Langreo e incluso en el añadido del primer tiempo el meta visitante sacó un balón con el pie a un disparo seco de René Reyes.
En la segunda parte, el Langreo salió con la consigna de buscar el segundo. La tuvo muy clara Sergio Neira. Dominó el Langreo, aunque en el minuto 88 tuvo el empate Hugo Busto: su disparo se fue al exterior de la red. El Langreo pasó apuros en esos minutos finales y en el último minuto del añadido Dani Ojeda sacó el balón bajo palos para que la victoria se quedara en casa. El Langreo se ve ahora muy cerca de la zona de salvación.
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