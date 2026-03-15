De triunfar en el Sella a hacerlo en La Cartuja: Bertín Llera y Walter Bouzán, oro y bronce en el Nacional de piragüismo

Fue un final épico, un sprint emocionante, donde el hasta ahora cuatro veces campeón de España sub-23 de invierno, el riosellano Bertín Llera (Club Piragüismo El Sella), logró hacerse con el que es su primer título en categoría senior tras batir al talaverano y olímpico Paco Cubelos (Fluvial de Lugo), quien no pudo conseguir su séptimo entorchado, debiendo conformarse en esta ocasión con la medalla de plata. Bertín, que obtuvo también la plaza en juego para formar parte de la selección española en el Campeonato de Europa de sprint, a disputar en Montemor o Velho (Portugal), del 10 al 14 de junio, invirtió en los 5.000 metros del Nacional de Invierno un tiempo de 20.40.07.

Presente y futuro

Por su parte, Cubelos se quedó a 60 centésimas de Bertín. Además, otro gran protagonista en este Campeonato de España de Invierno fue el incombustible Walter Bouzán, luchando igualmente en esos últimos metros por el dorado metal, aunque finalmente fue medalla de bronce, a tan sólo 89 centésimas de su compañero de equipo Bertin Llera, con quien ganó la última edición del Descenso Internacional del Sella, en la modalidad de K-2. Presente y futuro del piragüismo asturiano y español.

Bertín Llera y Walter Bouzán, tras la prueba de 5.000 del Nacional de Invierno. / J.M.C.

En esa categoría hombre senior K-1, en aguas del canal del CEAR de La Cartuja, en Sevilla, también merece mención, en cuanto a la representación asturiana, el quinto puesto del cangués Alberto Plaza (Club Piraguas Sirio-La Llongar) y la octava posición del parragués Pedro Vázquez (Club Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas). Undécimo se clasificó otro riosellano, Pelayo Roza (Fluvial de Lugo); decimocuarto el cangués Javier Sánchez (Club Piragüismo El Sella) y decimoquinto el parragués Milín Llamedo (Club Los Rápidos-Jaire Aventura); mientras, Miguel Llorens (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) acabó en decimonoveno lugar.

Más medallas

Por otro lado, en mujer senior K-1 revalidó titulo la extremeña Estefanía Fernández (Fluvial de Lugo), siendo la medalla de plata para la gijonesa Miriam Vega (Escuela de Piragüismo de Aranjuez) y el bronce para la vasca Begoña Lazkano (Donostia Kayak). Otra asturiana, la igualmente gijonesa María Paraja Fluvial de Lugo) obtuvo la medalla de plata en K-1 sub-23, prueba en la que el oro se lo llevó María Martinez (Scooter Club Algemesí) y el bronce la emeritense Claudia Blanco (Iuxtanam).

Otra presea para la representación asturiana, más concretamente del Club Piragüismo El Sella), la conquistó Favila Velasco, plata, en categoría K-1 junior. El dorado metal fue para Lucas Muñoz (Talavera Talak) y el bronce para Francisco González (Escuela Placentina de Piragüismo).

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Dos oros máster

Por suparte, el palista parragués Maxi Blanco Llamedo (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) consiguió la medalla de plata máster, sobre la distancia de 5.000 metros, en aguas del CEAR de La Cartuja, en Sevilla, dentro del grupo de edad de 65 a 69 años y en la modalidad de K-1. El dorado metal fue para el corverano José Manuel Rodríguez (Náutico Ensidesa) y el metal de bronce para el gallego Celso Martinez Veras (Piragüismo Vilaboa). Otros medallistas asturianos en esa primera jornada del Nacional Máster fueron: José María Pariente (Náutico Ensidesa), oro, en K-1 y en categoría de 45 a 49 años; Daniel Jesús Pérez (Los Cuervos de Pravia), plata, en K-1 de 40-44; Josep Busto (Los Gorilas de Candás), plata, en C-1 de 35 a 39; Falo Menéndez (Los Gorilas de Candás), bronce, en C-1 de 45 a 49; y Alberto Fernández (Club de Mar de Avilés), bronce, en K-1 de 70 a 74.