Victoria de mérito del Rodiles en la pista del Bembrive (2-3)
Victoria de mucho mérito la que consiguió El Gaitero Rodiles de la Segunda División femenina de fútbol sala en la pista de uno de los rivales más fuertes del grupo, el Bembrive (2-3). Pese a comenzar perdiendo, los goles de Lucía Casal, Nicole Simonetti y Gabriela Machado sirvieron a las de Villaviciosa para seguir a tres puntos del líder, el Estrela.
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