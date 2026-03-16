Derrota del CID Jovellanos, que se despide de la fase de ascenso a la élite masculina del voleibol
El equipo gijonés cae ante el Textil Santanderina en La Arena y sigue quinto, aunque jugará la última jornada en Canarias sin opciones
N. L.
El CID Jovellanos se despidió de las escasas opciones que tenía de disputar la fase de ascenso a la Superliga Masculina de voleibol tras caer en el pabellón de La Arena contra uno de los favoritos de la categoría, el Textil Santanderina. Aunque el conjunto gijonés tuvo buenos momentos de juego, especialmente en el primer y en el tercer set, terminó cediendo con facilidad por un resultado de 0-3, con parciales en los sets de 21-25, 14-25 y 20-25.
El conjunto asturiano, que aprovechó la jornada para presentar a los jugadores de su cantera, jugará la última jornada en Canarias, ya sin opciones deportivas más allá de conservar el quinto puesto que ocupa en la actualidad. Su rival, el Gupane Guía, el sábado a partir de las cinco de la tarde.
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