Un equipo de la Tercera Federación de Asturias lo está haciendo casi todo perfecto pero aún no puede cantar victoria
El equipo de Chuchi Collado, con solo una derrota, ata el play-off a 8 jornadas del final y va a por el título ante un Cova a 5 puntos de distancia: "Queda lo más difícil"
La temporada del Llanera está siendo una auténtica locura. El equipo que entrena Chuchi Collado ha ganado 21 de los 26 partidos que se han disputado en el grupo asturiano de Tercera, ha empatado otros cuatro y solo ha perdido uno. Unos números que, a ocho jornadas de que acabe la Liga, le garantizan al menos disputar el play-off de ascenso a Segunda Federación y que le colocan como el principal candidato a lograr el primer puesto, el que otorga el ascenso directo.
Un líder firme en la Tercera asturiana
La única duda que se le plantea para conseguir ese primer puesto es que tiene como principal rival al Covadonga, otro equipo que está haciendo un temporadón espectacular. El equipo ovetense solo ha perdido dos partidos y empatado cinco, lo que le coloca a cinco puntos del Llanera, al que le tiene ganado el goal average particular. Y es que el Cova ha sido el único que ha logrado ganar al Llanera en lo que va de campaña y lo hizo a lo grande, por un contundente 0-5.
Chuchi Collado pone el foco en el ascenso
Chuchi Collado, entrenador del Llanera, es consciente de que el objetivo es el ascenso y que eso hace que asegurar el play-off pase un poco desapercibido: "No está mal haber asegurado el play-off a ocho jornadas del final, lo damos por hecho y parece que es fácil, pero el hecho es que estamos haciendo una temporada muy buena, aunque queda lo más difícil", explica el técnico mierense.
Son cuatro temporadas las que lleva Chuchi en el Llanera y en todas ellas ha tenido al equipo arriba en Tercera, logrando un ascenso y disputando una temporada en Segunda Federación, la pasada, en la que se quedaron muy cerca de lograr la permanencia. El club siguió confiando en él para buscar un nuevo ascenso y la temporada del Llanera refleja que fue una decisión acertada. "Solo hemos perdido un partido, pero lo perdimos bien, no nos hacen goles con facilidad y ese día nos hicieron bastantes; el Covadonga está haciendo otra temporada magnífica, pero esperamos ser nosotros los que consigamos el premio del ascenso", dice el técnico sobre la lucha que están manteniendo con el conjunto ovetense.
Un Llanera más sólido para evitar despistes
Es consciente Chuchi de que el nivel del rival no les va a permitir despistes de aquí a final de curso: "No podemos relajarnos, no es una distancia tan grande y tenemos un calendario complicado, el mismo que ellos, y el que mejor lo solucione se llevará ese ascenso". Un Llanera que, explica Chuchi, es algo diferente al de campañas anteriores: "Este año somos más sólidos, tenemos un estilo un poco diferente, hemos cambiado a muchos futbolistas, a todos menos a Mathieu, Otia, Dominique, Viti y Romaric, que volvió este año tras una temporada fuera, todos ellos son jugadores importantes y a partir de ahí fuimos construyendo un nuevo equipo".
Dani Collado, la baja más especial para el técnico
Una de las bajas con las que ha tenido que lidiar esta temporada Chuchi es una muy especial para él, la de su hijo, Dani Collado, que en quince partidos marcó siete goles y que después ha sufrido una lesión que se alargó más de lo esperado: "Estaba participando mucho y bien, tardaron demasiado en operarlo y se alargó la baja más de la cuenta, es probable que podamos contar con él para el final de la temporada, para los últimos partidos".
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