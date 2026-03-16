Los gallegos Rodríguez y Álvarez logran la plata en el Spanish Open de bádminton

El Iberdrola Spanish Junior Open sub-19 cerró en el Corredoria Arena con una destacada actuación del bádminton español. La pareja gallega formada por Adrián Rodríguez y Xoel Álvarez logró la medalla de plata en dobles masculino tras caer en la final ante los indios Divyansh Agarwal y Harishragavendiran Vaithianathan. El torneo reunió a más de 200 jugadores y mostró un alto nivel internacional. Los títulos individuales fueron para el portugués Tiago Berenguer y la inglesa Aahna Bhatia. India dominó los dobles femenino y mixto. Inglaterra fue el país más laureado con cinco medallas en una cita que consolida a Oviedo en el circuito junior.