Grave tropiezo del Pasek Belenos en su pugna por seguir en Élite: derrota frente al Valencia R. C. (28-42)

La llegada de su último fichaje, el experimentado galés Anthur Lennon, no le sirvió al Pasek Belenos para evitar una derrota grave en su intento por perder la categoría Élite. El equipo blanquiazul fue desbordado por el Valencia RC, en teoría uno de los equipos que debería haber batido para escalar en la tabla. El conjunto levantino se mostró intratable en la primera parte y no tuvo problemas en la segunda para mantenerse por delante en el marcador, hasta terminar con un resultado favorable de 28-42.