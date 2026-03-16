Mariladys Saviñón, en peso, y Pablo Menéndez, en héptatlon, logran dos bronces para Asturias en el Nacional sub-18 de atletismo

La deportista de la Atlética Avilesina Mariladys Saviñón y el del Universidad Pablo Menéndez consiguieron los resultados más destacados de la representación asturiana en el Campeonato de España sub-18 de atletismo celebrado durante el fin de semana en Antequera. Saviñón fue bronce en lanzamiento de peso, en una cita que se caracterizó por el registro de varios récords de España. El oro en la prueba de peso se lo llevó Aitana Capeans, perteneciente al Sanysec-Club Ourense Atletismo. Por su parte, Menéndez fue tercero en héptatlon.

Pablo Menéndez, con la medalla de bronce en héptatlon. / C. R.