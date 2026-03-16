El último cuarto condena al Universidad en la pista del Bosco (90-83)

Un mal último cuarto condenó al Universidad de Oviedo a la derrota contra el Bosco Salesianos en Tercera FEB (90-83). Un último parcial de 32-15 echó por tierra la buena labor del equipo asturiano hasta ese momento. Miguel Bartolomé, con 17 puntos anotados y 20 créditos de valoración, fue el jugador más destacado en las filas visitantes.