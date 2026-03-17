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Buena actuación asturiana en el Circuito Audi Quattro de esquí

Un participante en el Circuito Audi Quattro Cup. |

Un participante en el Circuito Audi Quattro Cup. | / FDIPA

La estación de Fuentes de Invierno acogió el ansiado regreso a Asturias del Circuito Audi Quattro Cup, en el que participan las mejores promesas españolas del esquí de U10 y U12. En U10 los mejores resultados para la región fueron el tercer puesto de Mateo Fernández (Aller Esquí Club) y el quinto de Alejandro Mansilla (Ski Club Elit Mirios). En U12 hombres, tres deportistas del Copo Ski Club, Eneko Matilla, Enzo Díaz y Mario Vázquez-Montaniella fueron cuarto, quinto y sexto respectivamente.

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