Buena actuación asturiana en el Circuito Audi Quattro de esquí

La estación de Fuentes de Invierno acogió el ansiado regreso a Asturias del Circuito Audi Quattro Cup, en el que participan las mejores promesas españolas del esquí de U10 y U12. En U10 los mejores resultados para la región fueron el tercer puesto de Mateo Fernández (Aller Esquí Club) y el quinto de Alejandro Mansilla (Ski Club Elit Mirios). En U12 hombres, tres deportistas del Copo Ski Club, Eneko Matilla, Enzo Díaz y Mario Vázquez-Montaniella fueron cuarto, quinto y sexto respectivamente.