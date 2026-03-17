Cantidad y calidad en el Trofeo Internacional de patinaje de Gijón, que bate récords y reúne a la élite mundial

Casi 600 deportistas de 14 países y tres jornadas de gran vistosidad. Eso es lo que ofrece el XXI Trofeo Internacional "Villa de Gijón" de patinaje de velocidad, organizado por el Club Patín Pelayo en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal, que convierte a la ciudad en una de las seis sedes de las Speed Track European Series, la antigua Copa de Europa. La competición se celebrará entre el viernes 20 y el domingo 22 en el patinódromo de Moreda y fue presentada este martes en el Ayuntamiento.

Variada representación

El trofeo, que siempre conlleva un gran esfuerzo de organización, bate su récord de participación con 595 inscritos entre todas sus categorías: mini, prebenjamín, benjamín, alevín, juvenil, junior, senior y máster. Pero el plato fuerte lo constituye la cita del circuito europeo, reservado a las categorías infantil, juvenil, junior y senior. Se trata de un evento celebrado bajo el paraguas de World Skate Europe, la federación europea de patinaje, y que tiene en Gijón su primera parada. Las otras cinco serán Lagos (Portugal), Senigalia (Italia), Heerde (Países Bajos), Worgl (Austria) y Zaadvoorde (Bélgica). La representación española es, lógicamente, la más numerosa, con 46 equipos, pero también habrá competidores de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Alemania, Austria, Ucrania, Colombia, Venezuela, Ecuador, Australia, India, Estados Unidos y Taiwán.

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Nivel elevado

No solamente impresionan las cifras de inscritos, sino que la competición promete un nivel muy elevado. Se anuncia la presencia en Gijón de 19 campeones y medallistas mundiales y 10 campeones y medallistas europeos en la categoría senior masculina, mientras que en el listado de mujeres participantes se pueden encontrar 12 campeonas y medallistas mundiales y 14 campeonas y medallistas europeas.