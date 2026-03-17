El ciclista asturiano Sinuhé Fernández, ilusionado ante los retos de esta temporada: "He dado un paso adelante"

Sinuhé Fernández (Brañes, Oviedo, 2000) ha tenido suerte con los días que el calendario ciclista le ha permitido venirse a Asturias. El ciclista del Burgos Burpellet BH, que está rindiendo muy bien esta temporada, disfruta de unos días de sol que le hacen más fácil cumplir con la rutina de entrenamientos. LA NUEVA ESPAÑA se encuentra con él en Pola de Lena, donde acabará una de las etapas de la Vuelta a Asturias, uno de sus grandes objetivos, cuando ya había completado tres de las cinco horas de trabajo que le tocaban ese día. Aprovecha para pasar por algunos de los puntos claves que habrá en la ronda asturiana en la edición que comienza el próximo 23 de abril.

¿Va a estar unos días en casa?

Sí, eso es. Lo último que corrí fue la Clásica Jaén y ahora estoy aquí unas cuatro o cinco semanas hasta el Gran Premio Miguel Induráin, que será la próxima carrera. Aprovecho para entrenar bien, descansar después del primer bloque del año y disfrutar de las carreteras de casa.

Sinuhé Fernández, ciclista profesional asturiano, en Pola de Lena / Roberto Menéndez

¿Qué balance hace de esta primera parte de la temporada?

Bastante bueno. He dado un paso adelante respecto a otros años. En la Vuelta a Valencia me encontré muy bien, rodando en el segundo grupo detrás de los favoritos. Es un balance positivo y toca seguir por ese camino.

¿Se nota más asentado en el pelotón profesional?

Sí. El primer año es el que más cuesta porque todo cambia mucho. En el segundo vas encontrando tu sitio en el pelotón. A mí me gusta intentar meterme en escapadas y ayudar a los líderes. Este tercer año he notado que he dado un salto adelante; es importante porque el nivel sube cada temporada.

¿Cómo se encuentra en el Burgos Burpellet BH?

Muy bien desde el primer día. Ya estuve a prueba en el sub-23 y tanto compañeros como directores me acogieron genial. Estoy muy a gusto y ojalá pueda seguir aquí.

¿Cuáles son sus grandes objetivos para esta temporada?

Voy a correr la Vuelta al País Vasco, que es World Tour y muy importante para mí. Luego la Vuelta a Asturias, que siempre hace ilusión por ser en casa. Y, sobre todo, la Vuelta a España, que es el gran objetivo del equipo. Intentaré estar entre los ocho elegidos y volver a disfrutarla.

¿Qué le parece el recorrido de la Vuelta a Asturias de este año?

Es un recorrido bonito, como siempre, tocando distintas zonas. La etapa de Vegadeo, por ejemplo, es una zona muy bonita. Todas las etapas tienen algo especial, con subidas y puntos que pueden dar espectáculo. Además, con televisión en directo se disfrutará más.

Hay cambios como la etapa final en Oviedo, ¿qué le parece?

Está cerca de casa también. Otros años se subía el Violeo, que pasaba por la puerta de mi casa, pero esta zona también es muy interesante. Padrún, Manzaneda… son subidas cortas pero duras y pueden dar mucho juego.

Hablaba de la televisión, ¿qué importancia tiene para la carrera?

Es fundamental. Una carrera sin televisión en directo prácticamente no tiene repercusión.

¿Cree que eso ayudará a que la Vuelta a Asturias crezca?

Sí, sin duda. Es la única carrera profesional que tenemos en Asturias y sería bueno que creciera con los años. Puede convertirse en una prueba importante, por ejemplo para quienes preparan el Giro.

¿Cómo ve el momento del ciclismo asturiano?

Sí, ahora somos varios profesionales asturianos y vienen más jóvenes empujando fuerte. Es muy positivo. Ojalá haya más carreras en casa, porque a todos nos hace ilusión correr aquí.

La Vuelta a España vuelve a ser objetivo, aunque este año no pasa por Asturias.

Noticias relacionadas

Sí, el año pasado tuve que retirarme por problemas de salud antes del Angliru y tampoco pude correr en casa. Este año será importante ganarse el puesto en cada carrera. Es el gran objetivo del equipo y espero poder estar.