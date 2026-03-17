Daniel Ocaña, segundo en el CSI Junior de Vejer de hípica
El jinete asturiano Daniel Ocaña, montando a "Dancing de L´Enclos", consiguió la segunda posición en el Gran Premio del CSI Junior celebrado en Vejer de la Frontera (Cádiz). Ocaña completó el recorrido sin penalizaciones y accedió al desempate (jump-off), donde marcó un tiempo de 39.59 segundos, quedando segundo tras la neerlandesa Liv Linssen. Ocaña refuerza así sus opciones de formar parte del equipo español que participe en la Copa de Naciones Junior de Compiègne (Francia) en abril.
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