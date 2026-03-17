Fernández y Silos, primeras campeonas benjamines de pádel

Avilés acogió la tercera prueba del circuito asturiano de menores de pádel. Sofía Fernández y Cristina Silos fueron las primeras campeonas de la categoría benjamín. Los ganadores fueron los siguientes: los hermanos Manuel-Mateo Zorzoli (benjamín), Daniela Lozano-Victoria García y Nicolás Sampedro-Hugo Hernández (alevines), Gema Posadas-Carmen López y Joel Ranera-Christian Riesgo (infantiles), Sara Rodríguez-Ane Lekue y Cayetano Vega-Álvaro Manassera (cadetes) y Sergio Bode-Pablo Álvarez (junior).