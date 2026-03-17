El fútbol andarín "ficha" jugadores en un colegio de Asturias: así es la propuesta

Las pistas del Colegio San Ignacio acogerán este fin de semana el II Maratón Federado de Fútbol Andando, una cita que reunirá a más de 250 participantes y que consolida la nueva etapa de una modalidad que la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) viene impulsando desde hace dos años. La competición se disputará el sábado 21, en horario de tarde, y el domingo 22, en sesión matinal.

La RFFPA defiende el fútbol andando como un hábito saludable y lo plantea como una competición específica para adultos. La edad mínima para participar es de 45 años en el caso de los hombres y de 35 en el de las mujeres. El torneo se jugará en categoría mixta, con equipos formados por hombres y mujeres, aunque también habrá conjuntos íntegramente masculinos y femeninos.

Presentación del torneo en Oviedo

La presentación de este segundo maratón federado se celebró este martes 17 de marzo en Oviedo. En el acto participaron la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez; el director general del Colegio San Ignacio, Gonzalo Lasa, y el presidente de la RFFPA, José Ramón Cuetos Lobo.

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Con esta cita, la federación da continuidad a su apuesta por una modalidad adaptada que gana presencia en Asturias y que busca combinar competición, actividad física y envejecimiento saludable.