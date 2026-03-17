El fútbol andarín "ficha" jugadores en un colegio de Asturias: así es la propuesta
La competición concentrará a más de 250 participantes de edades mínimas de 35 en mujeres y 45 en hombres este fin de semana
N. L.
Las pistas del Colegio San Ignacio acogerán este fin de semana el II Maratón Federado de Fútbol Andando, una cita que reunirá a más de 250 participantes y que consolida la nueva etapa de una modalidad que la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) viene impulsando desde hace dos años. La competición se disputará el sábado 21, en horario de tarde, y el domingo 22, en sesión matinal.
La RFFPA defiende el fútbol andando como un hábito saludable y lo plantea como una competición específica para adultos. La edad mínima para participar es de 45 años en el caso de los hombres y de 35 en el de las mujeres. El torneo se jugará en categoría mixta, con equipos formados por hombres y mujeres, aunque también habrá conjuntos íntegramente masculinos y femeninos.
Presentación del torneo en Oviedo
La presentación de este segundo maratón federado se celebró este martes 17 de marzo en Oviedo. En el acto participaron la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez; el director general del Colegio San Ignacio, Gonzalo Lasa, y el presidente de la RFFPA, José Ramón Cuetos Lobo.
Con esta cita, la federación da continuidad a su apuesta por una modalidad adaptada que gana presencia en Asturias y que busca combinar competición, actividad física y envejecimiento saludable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado con 100 euros por tener un accidente, señaliza con la baliza v-16 correctamente, pero no colocar la v-13: la Guardia Civil refuerza la vigilancia de cara a Semana Santa
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo