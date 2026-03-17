"Mariners Legacy", un emotivo repaso a 25 años de historia del fútbol americano en Gijón

Los Gijón Mariners están decididos a convertir los próximos meses en especiales para toda la familia gijonesa del fútbol americano. Para ello se ha establecido un comité de cinco miembros que será el encargado de diseñar las actividades del 25º aniversario (se celebrarán el año que viene, cuando se cumpla un cuarto de siglo de la inscripción del club en el registro) y de actuar en otros tres frentes: el hall of fame, los equipos ideales y las chaquetas conmemorativas. Un conjunto de iniciativas destinadas a reunir a personas vinculadas a los Mariners a lo largo de su historia y que han bautizado como "Mariners Legacy".

El comité está formado por Ángel Mangado, como promotor de la idea; Kike Prado, como presidente actual; Daniel Castañón, como cofundador del club; Honorio Arias, como exjugador y exentrenador, y Javi Castañón, último gran jugador salido de las filas gijonesas hasta llegar a ser internacional.

Onces ideales

Especial miga ha tenido la elección de los onces históricos, para los cuales se establecieron tres requisitos: el jugador ha de estar retirado, debe haber jugado en la serie A y debe tener una vinculación con el club. Para el ataque han sido elegidos Álvaro Palacio (center), Iván Chao (left guard), Edu Hevia (right guard), Kike Prado (left tackle), Ramón Isaac "Presi" (right tackle), Marcos Martínez (quarterback), Pelayo Valle (tailback), Javi Castañón (running back), Hilario Lantarón (wide receiver 1), Alejandro Herrero "Cuco" (wide receiver 2), Pedro Valle (tight end) y Jesús Cosie (entrenador jefe).

En cuanto a la defensa, han sido seleccionados David García, Israel Mestas "Oso"; Borja Gómez "Batis", y Honorio Arias como línea defensiva; Johnny Durante, Álvaro Canteli, Maxi Vicente y Omar González como "line backers"; César Sawane, Pablo Caso "El Niño" e Iván Canto como línea secundaria y Newfell Benchick y Sergi Güibas como "special teams". El "Mariners Legacy" fue presentado en la noche del sábado en un acto que fue solo el pistoletazo de salida, pero resultó muy emotivo por el reencuentro de 42 personas de diferentes generaciones. Además de la puesta en escena de la iniciativa, algo que corrió a cargo de Ángel Mangado, se realizó un sencillo homenaje a Daniel Castañón como entrenador de la selección, a la fisio Jimena Rodríguez y al fotógrafo Felipe Suárez.

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La lucha por la salvación

Mientras tanto, en los terrenos de juego, los Mariners tratan de seguir enganchados a la serie A y dieron un paso importante con su triunfo por 21-11 ante los Zaragoza Hurricanes. Quedan dos partidos, fuera ante los Osos de Rivas y en casa contra los Camioneros de Coslada, partido clave para ganar y no estar pendiente de que el colista del otro grupo, Mallorca Voltors, siga sin sumar triunfos. Al final de temporada baja el equipo con peor balance de los dos grupos.