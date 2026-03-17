El mejor Alimerka Oviedo Baloncesto en un lustro: una racha que lleva a rememorar los mejores momentos del club

Lo pudo ver muy poca gente, pero fue espectacular. La última vez que el Alimerka Oviedo consiguió ganar cuatro partidos seguidos antes de la gran victoria del pasado domingo (90-71) frente al Inveready Gipuzkoa el equipo jugaba en Pumarín y era uno de los más divertidos que ha tenido el club en su historia.

Aquel OCB de talento desbordante

Era la temporada 2020/21 y en la plantilla estaba gente como el gran capitán Oliver Arteaga, que tiene su camiseta colgada en la pared del polideportivo que hasta la pasada temporada fue la casa del OCB; Marc-Eddy Norelia, dinamita sobre la cancha; Saúl Blanco, el mejor jugador asturiano de la historia; Elijah Brown, un anotador compulsivo; Harald Frey, base de un talento descomunal, ahora en las filas del Bilbao Basket, de la ACB; Marc Martí, que poco después tomó el relevo de Arteaga como capitán; Micah Speight, actual base del Monbus Obradoiro, candidato a ascender a la ACB; Herve Kabasele, pívot con un físico espectacular; Alonso Meana, el mejor canterano —en cuanto a canteranas está Iyana Martín— que hasta ahora ha dado el club y que está rompiéndola en Segunda FEB.

Una temporada marcada por la pandemia

Aquel OCB, entrenado por Natxo Lezkano, actual técnico del Súper Agropal Palencia, que compite contra el OCB en Primera FEB, afrontó una temporada marcada por los aforos limitados, la distancia social y demás penalidades de la pandemia del covid con un equipo en el que se mezclaban el talento y la bisoñez y que dejó tardes inolvidables a los pocos espectadores que tuvieron el privilegio de asistir a algún partido. La pandemia también provocó que la competición se dividiera en dos grupos, uno de nueve equipos y otro de diez, clasificándose cinco de cada uno de ellos para la parte alta de la segunda fase, en la que se jugaba el ascenso directo y el orden de los puestos del play-off que iba a determinar qué otro equipo ascendía. El resto jugaban por evitar el descenso.

Alimerka Oviedo Gipuzkoa / Mario Canteli

La racha de cuatro victorias consecutivas

El equipo de Oviedo llegó al grupo de arriba y acabó quinto, siendo eliminado en el play-off por el Leyma Coruña. Fue el 4 de abril de 2021 cuando, tras ganar por 91-77 al TAU Castelló, el OCB encadenó esas cuatro victorias consecutivas. Antes había ganado al Palmer (105-67), al HLA Alicante en la prórroga (84-85) y al Almansa (83-84). Era la segunda temporada de Natxo Lezkano en el OCB, aunque en la anterior tan solo pudo dirigir un partido, ya que la Liga se paró por el covid poco después de que llegara sustituyendo precisamente a Javi Rodríguez, actual entrenador del OCB.

De los años de play-off a la pelea por la permanencia

Aún estuvo una tercera temporada Lezkano en Oviedo, en la que también logró meter al equipo en el play-off, pero en ella no consiguió pasar de las tres victorias seguidas. Después llegaron años más difíciles para el equipo azul, que de ser un fijo en los play-off pasó a pelear por la permanencia con uno de los presupuestos más bajos de la competición. En la temporada 22/23, Trifón Poch fue destituido y Guillermo Arenas, entrenador que había ascendido al OCB a la LEB Oro y que lo había dirigido en sus dos primeras temporadas en la segunda categoría del baloncesto español, mantuvo al equipo en la que quizás fue la temporada más dura en la historia del club.

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El OCB comenzó un nuevo proyecto, de nuevo con Javi Rodríguez en el banquillo, en el que, consciente de su peso económico en la Liga, decidió ir construyendo poco a poco. En las dos primeras campañas del técnico gallego se logró la salvación con cierta holgura, pero nunca se encadenaron cuatro victorias, como acaba de conseguir un equipo que en su nueva casa, el Palacio, está brillando a un nivel que permite echar la vista atrás y recordar aquellos mates de Norelia y esas fantásticas asistencias de Harald Frey.