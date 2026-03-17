El praviano Adrián Blanco, a la conquista de la Copa Hyundai del Nacional de Rallys

El Campeonato Nacional de Rallys (SCER) que comienza este fin de semana con la disputa del XXXII Rally La Nucía Mediterráneo "Trofeo Costa Blanca" contará entre otros alicientes asturianos con la participación del joven piloto praviano Adrián Blanco (21 años) a los mandos de uno de los coches favoritos a la victoria en la copa monomarca Hyundai.

Adrián Blanco, a por la Copa Hyundai

Pisar el escalón más alto del podio cuando finalice la competición en otoño es el objetivo que se marca sin rodeos el equipo de Blanco, que en su tercera participación en el Nacional confía en hacer buenas las sensaciones con las que finalizó el año pasado: cuarto absoluto en su categoría, a solo 3,5 puntos del tercer puesto; una victoria en el Rally de Llanes, segundo en Alicante y actuaciones brillantes, codeándose con los "gallitos" de la Copa, en los rallys de la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, los dos abandonos en un frustrante inicio del campeonato laminaron las opciones de triunfo del piloto praviano.

"Este año me veo con mucha más experiencia, muy confiado en el coche y rodeado de un gran equipo, de modo que el objetivo es claro: ganar la Copa Hyundai", afirma el piloto. A bordo de la unidad del i20N de 1.600 centímetros cúbicos y de 205 CV con el que se corre la Copa Hyundai acompañará a Adrián Blanco la tinetense Estefanía García, copiloto que ya sabe lo que es ganar un campeonato monomarca: lo hizo en 2022 como copiloto del ovetense José Álvarez en la Copa Suzuki Swift.

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Siete citas y rivales de nivel en el SCER

El tándem asturiano correrá en siete citas del SCER Nacional de Rallys, estando ya confirmadas La Nucía (Alicante), La Llana (Cataluña), Orense, Rías Baixas, Llanes y RAC Cataluña. Los rivales a batir en la Copa Hyundai serán los cinco equipos que forman Adrián Vázquez-Manuel Estévez, Alejandro Medín-Iván Bouza, Carlos Gómez-Diego Corta, Aitor Sorozábal-Irene Serrano y Gerard Comellas-Daniel Rivera. El premio por vencer es con lo que sueña Adrián Blanco: pilotar un i20 Rally2 en 2027. Este fin de semana toca dar el primer paso para hacerlo realidad.