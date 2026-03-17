Sergio Huerta y Berto Faya reivindican a los jóvenes en los bolos con el título de Asturias: "Nos prestó mucho y lo celebramos bien después"

El Principado tiene nuevos reyes por parejas en la modalidad de la cuatreada. El lavianés Sergio Huerta y el piloñés Berto Faya acaban de proclamarse campeones de Asturias en la máxima categoría regional y, a sus 30 y 39 años, respectivamente, demuestran que en un deporte tradicional como los bolos también tiene cabida la gente joven. Unidos por una fuerte amistad dentro y fuera de la bolera, ambos festejan un título muy especial por lo que significa. "Nos prestó mucho y lo celebramos bien después", reconocen.

Una espinita quitada en la final

La pareja juega junta desde el año pasado, cuando Huerta apostó por incorporarse a la peña Sotrondio, y pudieron quitarse la espinita de lo que ocurrió en la final anterior. Por las casuísticas del destino, Huerta fue padre el mismo día en el que disputaban la final, por lo que Faya tuvo que buscar otro compañero y acabaron derrotados. "Por fin lo conseguimos", dice entre risas Huerta, mientras que Faya destaca la buena labor de equipo. "Estamos muy contentos. Jugamos muy compenetrados y fuimos muy regulares".

Sergio Huerta, una referencia de los bolos asturianos

Huerta, seis veces campeón de Asturias individual —la última tras derrotar a su actual compañero en la final—, comenzó a jugar a los 12 años. "Tenía una bolera a 100 metros de casa y era el único sitio al que me dejaban ir solo mis padres. Me empezó a picar el gusanillo y… hasta ahora", confiesa. Y recuerda lo mucho que han cambiado los bolos desde entonces. "Siempre me gustó porque conoces mucha gente y también mucho mundo. Yo estuve en Argentina y en México gracias a los bolos", destaca, aunque después de la crisis se dejaron de hacer estos viajes, otorgados a los dos primeros clasificados del regional, rememora.

Berto Faya y el impulso de la peña Sotrondio

Faya comenzó a los 13 años y su inicio fue similar, con una bolera cerca de casa y muchos amigos de su edad que empezaron a jugar. "Bernardo Menéndez, una leyenda de los bolos, fue haciendo una peña y ahí jugábamos todos", comenta, aunque en 2008 se fue a la peña Sotrondio, donde permanece desde entonces. "Tenemos mucha suerte con nuestra peña porque en los últimos años conseguimos meter gente joven", prosigue.

La savia nueva también empuja en la cuatreada

Ambos han demostrado que los jóvenes también tienen su cuota de protagonismo en este deporte, pese a los numerosos comentarios de que cada vez está más envejecido. "Yo ese rumor lo llevo escuchando desde que empecé a jugar. Es verdad que hay más jugadores mayores que críos, pero desde hace cinco años hay muchos más niños que antes", comenta Huerta, mientras que Faya considera que "los jóvenes que salen hoy en día tienen mucho nivel", pero que "falta una masa grande detrás que los acompañe".

Dos visiones sobre el presente y el futuro de los bolos

Sobre el momento actual que vive esta modalidad histórica, unos son más optimistas que otros. "La experiencia que tengo es que los bolos van con altibajos, como la vida. Hubo algunos presidentes que no lo hicieron tan bien como deberían, pero la actual Federación es joven y, poco a poco, los bolos están resurgiendo", afirma Huerta. A su juicio, los motivos de esta mejoría se deben al aumento de campeonatos desde la pandemia, el incremento de las fichas de los pequeños y la apuesta por las mujeres, aunque pide "dar tiempo" a la Federación para que se vean los resultados.

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Por su parte, Faya considera que "los bolos están luchando por sobrevivir" y lamenta que cada vez "se organizan menos torneos, sobre todo por equipos". "Este deporte necesita rehabilitarse, hay mucho terreno por hacer", subraya. Y pide más difusión en los medios tradicionales y una mayor adaptación a las nuevas plataformas. "Tenemos que hacerlo para atraer a los jóvenes". Lo que queda claro, vista la gran afluencia en la bolera llanisca de La Venta Los Probes, es que los bolos siguen interesando, y mucho, en nuestra región.