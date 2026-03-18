Asturias defiende unida su sitio en la élite del bádminton

Se puede decir que el Bádminton Astures está pagando la novatada de su debut en la máxima categoría nacional. El equipo gijonés afronta la última jornada de la fase regular, programada el próximo fin de semana, como colista del grupo A. Necesita una carambola con dosis de épica para salvarse ya y evitar jugarse la permanencia en una eliminatoria dramática. Las cuentas son tan claras como difíciles: el Astures necesita ganar en la pista del líder, el Recreativo IES La Orden de Huelva, y que el Bádminton Oviedo le dé una tunda al San Fernando de Valencia, 7-0 o 6-1. Asturias necesita jugar unida para mantener a sus dos equipos en la élite.

El Astures, ante una misión casi imposible

"Confiamos en que Oviedo pueda ganar bien, somos más problema nosotros, que tenemos algunas bajas importantes y vamos a la pista del primero", confiesa David Casanovas, presidente del Bádminton Astures, que tiene un ojo puesto en Huelva y otro en la probable eliminatoria por la permanencia.

Así funciona la División de Honor

La División de Honor de bádminton está dividida en dos grupos de cinco equipos. Los dos primeros de cada grupo juegan por el título, los dos últimos de cada grupo se cruzan para no bajar y ambos terceros se quedan en tierra de nadie, terminarán la competición el fin de semana. Eso es lo que quiere conseguir el Astures y lo que quiere evitar el Oviedo, que aspira a ser segundo y jugar el play-off. "Ya estamos salvados, pero queremos jugar las eliminatorias por el título", apunta César González, director técnico del club azul.

Buen rollo entre Oviedo y Gijón

Al contrario de lo que sucede en otras facetas, hay buen rollo entre los clubes de Oviedo y de Gijón, lo que se ha traducido incluso en la cesión de una jugadora del club de la capital, Jana Villanueva, en las filas de la entidad de la villa de Jovellanos.

El Oviedo, con un par de títulos de Liga en su historial, quiere jugar otros play-offs, aunque levantar la copa sea más un sueño que una aspiración real. "Según la clasificación, si somos segundos nos tocaría una eliminatoria a un único enfrentamiento, fuera contra el Cartagena, el primero del otro grupo. Iríamos a competir y llevaríamos el mejor equipo que pudiéramos, pero ellos serían claramente los favoritos", aclara César González.

La permanencia se decidirá en un último duelo

Para el Astures también lo marca todo el resultado del fin de semana. De no conseguir la salvación directa, el mal menor sería acabar en cuarta posición, penúltimo, lo que le valdría jugarse la eliminatoria decisiva en casa. El último puesto del grupo le condena a pelear por la salvación fuera, en la pista del Ibiza o del Huesca, según los marcadores que se produzcan en la última jornada.

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Un reglamento que condiciona la permanencia

Al menos, el club gijonés tiene el consuelo de haber hecho bien los deberes si tiene que jugárselo todo a una carta el 18 de abril. "La reglamentación exige que para jugar esa eliminatoria los nacionales hayan disputado al menos dos jornadas de liga y los extranjeros cuatro, para evitar fichajes ex profeso. Nuestros jugadores importantes cumplen esos requisitos", explica David Casanovas. Antes, Asturias jugará unida este fin de semana.