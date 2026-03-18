Ciencia, esfuerzo y unión, las claves del Alimerka Oviedo Baloncesto para llegar a tope al final: así es la preparación física del equipo

Los jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto tenían ayer día descanso y la opción voluntaria de acudir al Palacio de los Deportes de Oviedo a ejercitarse. Fueron casi todos. Para el gijonés Jorge Fernández, preparador físico del equipo asturiano de Primera FEB, es una prueba más de la implicación de una plantilla que ha ganado cinco de los seis últimos partidos y en todos ellos superando en intensidad a sus rivales en el último cuarto, prueba de que físicamente llegan muy bien al tramo final de la temporada.

Jorge Fernández, clave en la preparación física del OCB

Jorge Fernández lleva tres temporadas en el OCB, las mismas que el entrenador Javi Rodríguez en su segunda etapa en el club. Su trabajo se complementa con el que hacen a diario los fisioterapeutas Nerea Vega y Dani Barreto. Esta temporada cuenta además con la ayuda de otro preparador físico, Diego Alonso. Toda esa labor se une también a la del médico del club Emilio García, y a la del experimentado Manuel Barreto, al frente de los servicios médicos del OCB.

Alimerka Oviedo Gipuzkoa / Mario Canteli

"Divido mi trabajo en dos facetas: soy profesor en un centro de FP en Gijón, donde formamos a técnicos en acondicionamiento físico, y preparador físico. Las dos cosas se complementan y me hacen mejor en cada ámbito", explica Jorge Fernández, que previamente había trabajado en el Grupo. Llegar al OCB supuso para él ir un poco más lejos en una profesión que le apasiona: "Nunca me había dedicado a este nivel y de una forma tan exhaustiva y profesional, el nivel de exigencia del cuerpo técnico te obliga a dar un paso adelante".

Un trabajo individualizado para cada jugador

Jorge Fernández tiene muy claro cuál es su objetivo: "Que el entrenador pueda disponer cada fin de semana de todos los jugadores y que estén lo mejor preparados posible para competir". Lo que es más difícil de explicar es cómo conseguirlo: "No existe el ‘café para todos’, cada jugador es diferente y el trabajo se adapta a sus características y necesidades; el trabajo empieza antes de la pretemporada, que es cuando analizamos a cada jugador, su estado físico, posibles lesiones y lo que ha hecho en verano para no empezar de cero; controlamos mucho la carga, el descanso y las sensaciones. Utilizamos herramientas como cuestionarios de bienestar y, sobre todo, el diálogo constante con los jugadores". El estado de ánimo, dice, es también "fundamental".

Ciencia, nutrición y hábitos: las claves del rendimiento

La idea es no dejar nada al azar y tratar de controlar todo lo que sea controlable: "Hoy en día la preparación física está mucho más ligada a la ciencia, acercar esa ciencia al entrenamiento no es sencillo, pero es el camino; el rendimiento no depende solo del entrenamiento: el descanso, la alimentación y los hábitos son fundamentales". El aspecto de la nutrición, en el que Nerea Vega lleva la voz cantante, le parece básico: "Dos jugadores iguales entrenando lo mismo pueden rendir distinto si uno se alimenta bien y el otro no".

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Un equipo alineado hacia el play-off

También le da mucha importancia a la unión de todos los estamentos que forman el equipo: "El éxito está en el trabajo conjunto de la preparación física, el cuerpo médico, nutrición y cuerpo técnico. En el OCB todos vamos en la misma dirección y eso se nota". Reconoce Jorge Fernández que la buena racha del equipo, verse en puestos de play-off y todo ello en un ambiente de trabajo muy sano y en el que todos reman en la misma dirección les lleva a estar en un estado de "ilusión máxima". Pero todos siguen la consigna de su líder, Javi Rodríguez: "Solo pensamos en recuperar bien al equipo y preparar el siguiente partido".