Gimnasia artística: Una veintena de clubes se luce en el gimnasio del Grupo

El gimnasio grupista acogió a 223 gimnastas de 18 clubes procedentes de 7 comunidades autónomas con motivo del XIX Trofeo Real Grupo Cultura Covadonga de gimnasia artística femenina, que además demostraron un alto nivel técnico.

La sección de gimnasia del Grupo estuvo representada por 35 gimnastas distribuidas en las 11 categorías del torneo, que mostraron un gran compromiso con la competición de la que eran anfitrionas.

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El Trofeo contó con la participación de los siguientes clubes: Alcoy (Comunidad Valenciana), Amaya (Navarra), Arabatxo y Aritza (País Vasco), Aranda, Bayosil y Burgos (Castilla y León), Coslada, Los Cantos Alcorcón y Tres Cantos (Madrid), Deportivo EGB, Ferrolterra, X. Coruña y X. Sada (Galicia) y Esparreguera y Terra Sport (Cataluña).