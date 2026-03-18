Javi Rodríguez firma tres años más como entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto

El Alimerka Oviedo Baloncesto y Javi Rodríguez han alcanzado un acuerdo para seguir unidos tres temporadas más. Al final de la presente campaña finaliza el contrato que firmaron en 2023 y en el que ya se llegó a un acuerdo por tres años. El rendimiento del equipo, cumpliendo cada temporada el objetivo de la permanencia, ha llevado a las dos partes a apostar por seguir unidos durante otro periodo de tres años y dar continuidad a un proyecto que está en pleno crecimiento.

Un OCB al alza en Primera FEB

La evolución en cuanto al rendimiento deportivo está siendo evidente sobre todo esta temporada, en la que, a falta de ocho partidos para acabar la competición en Primera FEB, llevan ya trece victorias, con la salvación asegurada y con opciones de meterse en el play-off de ascenso. Un proyecto que además se ha visto reforzado por la gran acogida de la afición al nuevo emplazamiento, el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde cada jornada acuden al menos 4.000 espectadores a ver los partidos del OCB.

Trayectoria de Javi Rodríguez en el Oviedo Baloncesto

Javi Rodríguez (Porriño, Pontevedra, 1979) llegó al Oviedo Baloncesto en 2015, poco después de retirarse tras una carrera profesional en la que disputó 365 partidos en la ACB. Una grave lesión de rodilla le llevó a esa retirada y, aunque el entonces director deportivo del club, Héctor Galán, trató de convencerlo de disputar como jugador una última temporada en Oviedo previa a pasarse al banquillo, el gallego tenía claro que lo que quería era comenzar una nueva etapa como técnico.

Alimerka Oviedo Gipuzkoa / Mario Canteli

Lo hizo como segundo entrenador junto a Carles Marco, actual técnico del Leyma Coruña, con el que estuvo tres temporadas en las que el OCB brilló a un nivel espectacular, siendo cuarto en la liga regular en todas ellas y disputando cada una de ellas los play-offs de ascenso, llegando a alcanzar en una ocasión las semifinales de esa pelea por llegar a la ACB.

De entrenador principal en su regreso

Tras la marcha de Carles Marco, Javi Rodríguez, en la temporada 2018-19, se puso por primera vez al frente del equipo, dejando de nuevo cuarto al OCB tras la liga regular. En el play-off de ascenso cayó ante el Ourense. Su segunda temporada al frente del equipo de Oviedo fue la más difícil, ya que desde el principio las cosas no salieron y el equipo se metió abajo, lo que llevó al club a prescindir de sus servicios a mitad de una temporada de lo que entonces se denominaba LEB Oro, que no concluyó por la pandemia del covid.

Tras su salida de Oviedo, Javi Rodríguez acumuló nuevas experiencias, primero como ayudante de Álex Mumbrú en el Bilbao Basket, en la ACB, y después como entrenador del Estudiantes, con el objetivo de devolver al histórico equipo del Ramiro de Maeztu a la ACB, pero su etapa en el conjunto madrileño acabó también antes de finalizar la temporada.

Renovación para consolidar el crecimiento del equipo

Los caminos de Oviedo y Javi Rodríguez se volvieron a juntar en 2023, con un OCB que acababa de vivir una de sus peores temporadas, evitando el descenso por muy poco. Club y jugador decidieron entonces apostar por un proyecto a largo plazo, en el que ir creciendo de la mano, con objetivos humildes, acordes con la realidad de la entidad asturiana, pero con la intención de ir creciendo año a año.

El trabajo de Javi Rodríguez en las dos primeras temporadas, por resultados y sobre todo por juego, ha mejorado las expectativas. El mejor momento se está viviendo ahora, con un equipo en el que se reconoce el estilo del técnico gallego y que está rindiendo a muy buen nivel. La idea de continuar se venía fraguando desde hace algún tiempo y se ha concretado ahora que el objetivo de la permanencia está cumplido y quizás también con la idea de reforzar aún más al equipo de cara a un final de temporada en el que, contra todo pronóstico, están peleando por jugar el play-off.