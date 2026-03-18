Pablo Rodríguez, una semana dando clase en la Universidad

El director técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto y entrenador del equipo de Tercera FEB de la Universidad Pablo Rodríguez imparte esta semana clases a los alumnos de primer curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo. En ellas se tratan aspectos como la preparación semanal de un equipo, el scouting o la estadística avanzada.