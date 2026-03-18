Pablo Rodríguez, una semana dando clase en la Universidad
El director técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto y entrenador del equipo de Tercera FEB de la Universidad Pablo Rodríguez imparte esta semana clases a los alumnos de primer curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo. En ellas se tratan aspectos como la preparación semanal de un equipo, el scouting o la estadística avanzada.
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado con 100 euros por tener un accidente, señaliza con la baliza v-16 correctamente, pero no colocar la v-13: la Guardia Civil refuerza la vigilancia de cara a Semana Santa
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros