Podios muy repartidos en el Regional de base de Lena de gimnasia rítmica
Buen nivel se pudo observar durante el Campeonato de Asturias de base de gimnasia rítmica, celebrado en Lena. Además de la participación de Ángel Verdejo, del club Ares, y de Alén Martínez, del Mieres, en las categorías prebenjamín y alevín masculina respectivamente, las vencedoras fueron los siguientes: Adriana Torres, del Ares, en prebenjamín; Aitana Fernández, del Stroke, en benjamín; Cayetana Prendes, de Piedras Blancas, en alevín 2016; Saioa Rodríguez, también de Piedras, en alevín 2015; Blanca Rodríguez, del Ares, en infantil 2014; su compañera Yanira Barbón en infantil 2013; Paula Gómez, del Siero, en cadete 2012; Alba Fernández, del Lena, en cadete 2011; Leticia Navarro, del Galaica, en juvenil 2009-10; Cecilia Salvadori, del C.E.R.O., en juvenil 2008-07, y Elsa García, del Adagio, en juvenil base.
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