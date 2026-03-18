El Real Oviedo, premiado al Mejor Club Asturiano de 2025, y Sara Ouzande y Lucía Val, a las Mejores Deportistas, en la Gala del Deporte Asturiano

La Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias ha reconocido al Real Oviedo como Mejor Club Asturiano de 2025 y a las piragüistas Sara Ouzande y Lucía Val como Mejores Deportistas del año, en el marco de la 41ª Gala del Deporte Asturiano, que se celebrará el próximo 30 de marzo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Las dos palistas, campeonas del mundo en K4 500, encabezan el palmarés tras una temporada histórica en la que lograron el oro mundial en Milán, además de triunfos internacionales de primer nivel. “Siete años después, las mejores deportistas vuelven a ser mujeres”, destacó la directora general de Deporte, Manuela Ena, quien subrayó el valor de su éxito como “un oro histórico” para el deporte asturiano.

Por su parte, el Real Oviedo ha sido distinguido como Mejor Club tras un año “que quedará para el recuerdo”, marcado por el regreso del primer equipo masculino a Primera División 24 años después, así como por los ascensos del equipo femenino y del filial. El presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, Manfredo Álvarez, fue contundente al justificar el galardón: “No había ninguna duda. El ascenso del Oviedo devolvió a Asturias a las máximas portadas del fútbol mundial”.

Además de los principales galardones, la Gala del Deporte Asturiano premiará trayectorias destacadas como las de José Ángel Valdés ‘Cote’ y el dirigente Pepe Rionda, reconocerá a Natalia Santa Bárbara con el premio Mujer y Deporte y distinguirá al Descenso Internacional del Sella como Mejor Evento Deportivo del Año.

La gala también reconocerá con sendos accésits a la jugadora de baloncesto Iyana Martín y al luchador de artes marciales mixtas Joel Álvarez, dos referentes del deporte asturiano, nacional e internacional.

Oviedo, epicentro del deporte asturiano el 30 de marzo

El acto, que regresa a Oviedo nueve años después, se enmarca en un año especial para la ciudad, designada Capital Europea del Deporte. La concejala de Deportes, Conchita Méndez, destacó la relevancia del evento: “Oviedo se siente honrada de acoger esta gala en un año tan señalado. Estamos alineados para seguir sumando y consolidar el deporte como referencia”.

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La ceremonia, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva y el Gobierno del Principado, será retransmitida en directo por TPA y reunirá a los principales protagonistas del deporte asturiano en una cita que, en palabras de Álvarez, “va a ser espectacular y un motivo de orgullo para todo el Principado”.