La baloncestista asturiana Marta Suárez repite en el March Madness mientras mira de reojo el próximo draft de la WNBA
N. L.
Oviedo
La jugadora asturiana Marta Suárez jugará de nuevo el March Madness, el torneo final universitario que tanta expectación levanta en Estados Unidos. La alero ovetense, tras una gran campaña que le ha llevado a estar incluida en muchas proyecciones del próximo draft de la WNBA, debutará mañana con su equipo, Texas Christian (TCU), que parte como favorito contra UC San Diego.
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