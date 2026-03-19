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El Cross EPI-Ramón Gallego, con los mejores universitarios

Unos 450 corredores están inscritos en el XVII Cross EPI-Ramón Gallego, que se celebrará hoy a partir de las 12.30 horas organizado por la Escuela Politécnica de Gijón. La prueba, sobre 3 kilómetros de recorrido dentro del campus universitario gijonés, decidirá el título regional universitario, lo que garantiza la presencia de los mejores fondistas de la institución.

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