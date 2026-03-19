Javi Rodríguez después de renovar tres temporadas con el Alimerka Oviedo Baloncesto: "Me siento respaldado, que confían en mí y respetan mi trabajo"

Javi Rodríguez (Porriño, Pontevedra, 1979) llegó a Oviedo en 2015, salió en 2020 y regresó en 2023. Acaba de firmar como entrenador del Alimerka Oviedo por otros tres años, hasta 2029. Club y entrenador han ido creciendo de la mano y esta temporada, la del estreno en el Palacio, se han asegurado la permanencia y pelean por el play-off. Todo un éxito.

¿Fue difícil acordar una renovación para otros tres años?

Primero quiero dar las gracias al club en general y a Fernando Villabella (presidente) en particular, por la confianza que no solo ahora, sino siempre han tenido en mí. Hace unas semanas el club quiso hablar conmigo, darme su opinión y saber cuál era la mía. En una comida lo arreglamos. Aquí es fácil hacer las cosas: me conocen, conozco al club y eso hace que sea muy sencillo.

Es poco habitual enlazar contratos de tres años.

Es un tema de confianza. Cuando estás a gusto y piensas parecido es fácil llegar a acuerdos; si estás a gusto, todo fluye. Es una relación que siempre ha fluido, incluso en los momentos no tan buenos. Me siento respaldado, que confían en mí, que me respetan, que respetan mi trabajo, y para mí, como entrenador, es importante sentir todo eso. Así que contento y a pensar ya en el partido del domingo.

¿Ha cumplido sus objetivos en esos tres primeros años?

Sí. Cuando firmé por tres años, el primero era de supervivencia. Llegué aquí hace tres años y la situación no era buena en todos los sentidos; el año anterior había sido muy complicado y todos teníamos claro que era un año para sobrevivir. El siguiente era el año de construir, de sentar las bases, de poner los pilares. Y este era el año del crecimiento y de la ilusión.

Javi Rodríguez da indicaciones a Duscak en el inicio de su segunda etapa como entrenador del Alimerka Oviedo Balooncesto / Luisma Murias

¿Cuándo habla de crecer son resultados o hay más cosas?

Hay muchas cosas muy buenas y muy positivas en estos tres años. Lo digo con todo el cariño a lo que vivimos entonces: cuando llegué aquí no teníamos preparador físico, ni fisio, ni casi jugadores, ni entrenador ayudante... Era un momento complicado, aunque el club tuviera mucha historia. Ha sido un proceso muy largo, que lleva mucho tiempo. Hemos ido creando una forma de trabajar, que es muy importante para asentar unas bases, no solo en la parcela deportiva. En mi parte deportiva, se trata de organizarnos mejor. El paso al Palacio nos ha llevado a otro escenario, a ver cómo éramos capaces de sacar el máximo provecho. Y después está el estilo y la identidad, que son dos partes muy importantes. Intento transmitir a mis equipos un estilo y una identidad. Tengo una forma de ser, de trabajar, de relacionarme con la gente y con mis jugadores, y creo que eso me hace diferente al resto. No mejor, pero sí diferente.

¿Qué metas se marca en este nuevo ciclo?

La parte complicada, sin desmerecer lo que venga, es lo que hemos hecho estos tres años: sobrevivir en una situación adversa. Me hablas de los tres años y yo te hablo de hoy. Tengo un contrato multianual, pero al final esto va de resultados. Soy honesto conmigo mismo: sé a lo que me dedico y sé que esto se trata de ganar. Pero hay maneras de hacerlo. Ser diferente no es ser mejor. Es que, cuando la gente de fuera ve al Oviedo Baloncesto, sabe que es el Oviedo Baloncesto. Creo que eso es bueno para el equipo, para el entrenador, para los jugadores, para el club, para la afición, para la ciudad y para el Principado: que la gente se sienta orgullosa de lo que ve.

Necesitamos el apoyo de todo el mundo para seguir mejorando, el club no puede hacerlo solo

¿Qué cosas hacen falta para seguir mejorando?

Necesitamos el apoyo de todo el mundo. El club no lo puede hacer solo. Tenemos un Palacio que no solo es importante por las instalaciones, que son fabulosas, sino porque es una fuente de crecimiento. Somos afortunados por ello, pero no solo con el trabajo del club ni solo con el Palacio se podrá consolidar este equipo.

Carles Marco, en primer término, con Javi Rodríguez detrás, en su etapa como segundo entrenador / IRMA COLLIN

¿Les refuerza el seguimiento de aficionados que están teniendo?

Es un buen mensaje: la gente quiere ver baloncesto de calidad. Por eso es tan importante que lo que hagamos haga disfrutar a la gente, sentirse orgullosa, que se divierta, que vea un espectáculo. Hemos pasado de 1.000 personas viendo un deporte a casi 5.000 personas muchas veces; hay mucha gente que viene por primera vez, que quizá no sabe de baloncesto, como si yo mañana voy a la ópera: es un gran espectáculo, y si me gusta, repito. Tenemos que acoger a toda esa gente que quiera ver un buen espectáculo.

Esta temporada han disfrutado con victorias y también con derrotas como de la Coruña.

Sí. El partido del domingo fue un buen ejemplo, pero por no relacionarlo solo con la victoria, también me quedo con ese día de Coruña, en el que la gente disfrutó mucho y se perdió. La gente pudo ver un espectáculo que mereció mucho la pena. Cuando vas al cine no siempre la película acaba como a ti te gusta, y aun así es una buena película.

El equipo está ahora en un momento muy bueno y ha conectado con el público, ¿Siente eso?

Sí. Lo decía el otro día: el del domingo para mí fue un partido, aparte de la victoria, muy bueno por ver la alegría de la gente, tanto de los aficionados como de nuestros propios jugadores y del staff, porque sabemos lo que cuesta. Desde agosto, tener una idea y llevarla a cabo. Empiezas la temporada con problemas, con lesiones, con idas y venidas de jugadores, empiezas 0-3. Me acuerdo de que fuimos a Coruña y perdimos la segunda jornada, y Carles Marco me dijo: "Javi, sigue por ahí". Siempre le he agradecido que me dijera que confiara en lo que estaba haciendo. No sé dónde llegaremos. Lo que sí tengo claro es que hay que disfrutarlo y vivir el momento.

Javi Rodríguez y Héctor Galán en la presentación del técnico gallego en su primera etapa como entrenador del Oviedo Baloncesto / MIKI LOPEZ

En 2015 le llamó Héctor Galán (actual director general del Obradoiro) para que alargara su carrera como jugador y sigue aquí.

Sí, Héctor es mi amigo. Tanto él como Fernando, y todo el club, me dieron la oportunidad. Querían que jugase, aunque ya no estaba para jugar, y me permitieron formar parte del cuerpo técnico y de aprender. Estoy enormemente agradecido de mis primeros años con Carles (Marco) por todo lo que hizo y por todo el aprendizaje. El club, en aquel momento, veía algo en mí, aunque todavía no supiera muy bien qué. Once años después sigue confiando en mí, en mi forma de ser, de entrenar, de llevar un grupo, de liderar, para mí es lo más importante.

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