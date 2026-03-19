Javi Rodríguez, entrenador del OCB: "Aquí hay una relación, una simbiosis que funciona bien”

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha asegurado la continuidad de su entrenador, Javier Rodríguez, que ha renovado su contrato por tres temporadas más en un movimiento que refuerza la estabilidad del proyecto deportivo. La ampliación del vínculo llega en plena competición, en un momento que ambas partes consideran positivo.

“Feliz, primero feliz. Agradecido al club por la confianza y por el apoyo que he tenido siempre durante todos estos años”, aseguró el técnico, que acumula ya ocho campañas en la entidad carbayona. Rodríguez subrayó además su compromiso inmediato con el equipo: “Comprometido con el club, pero ya no para lo que venga en el futuro, sino ya para el partido del domingo”.

El entrenador explicó que una renovación a mitad de curso es reflejo del buen funcionamiento del proyecto: “Que una renovación se haga a mitad de temporada es que las cosas se han hecho muy bien. De ambas partes estamos contentos”. En ese sentido, destacó la sintonía existente con la entidad: “Yo estoy a gusto en el club, el club está a gusto con mi trabajo y con la forma que tengo de llevar el equipo”.

La continuidad por tres años refuerza una relación que el propio técnico calificó de sólida: “Es que aquí hay una relación, una simbiosis que funciona bien”. Rodríguez también puso en valor la estabilidad construida con el paso del tiempo: “Es una relación ya de confianza, nos conocemos, sabemos cómo somos y lo que podemos aportar”.

En el plano competitivo, Rodríguez puso el foco en el próximo compromiso liguero, en una salida exigente: “Sabemos de la dificultad que tiene el partido, es un equipo duro. Tenemos que imponer nuestro estilo desde el minuto uno”. Además, valoró el momento del equipo, que atraviesa una dinámica positiva: “La identidad está, refleja lo que buscábamos en verano. El equipo cree en esa manera de jugar y la gente disfruta”.

Desde la dirección deportiva, Íñigo de la Villa destacó el papel clave del entrenador dentro del proyecto. “Para nosotros el entrenador es un pilar fundamental y teníamos claro que Javi era la persona idónea para seguir llevando hacia delante este proyecto”, afirmó.

El director deportivo subrayó que el acuerdo fue sencillo de cerrar: “Ha sido sencillo ponernos de acuerdo, Javi ha respondido muy bien y estamos muy contentos”. Además, puso en valor la evolución del técnico durante su etapa en Oviedo: “Lleva aquí ocho años, ha tenido mucha evolución como entrenador y tiene unos principios muy claros que encajan con lo que el club quiere”.

El crecimiento social, otro de los grandes objetivos del club

En cuanto a los objetivos, desde el club se apuesta por mantener la competitividad en el corto plazo. “Lo que se espera es que el equipo compita como hasta ahora. El día a día ha sido muy bueno desde agosto”, explicó Íñigo de la Villa, que también evitó mirar demasiado lejos pese a la duración del nuevo contrato.

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En esa línea, ambos incidieron en la importancia del crecimiento social del club, especialmente en el respaldo de la afición en el Palacio: “Creo que uno de los grandes éxitos del club este año es ver cada día cuatro mil o cuatro mil y pico personas en cada partido. Eso es lo que tenemos que mantener y consolidar”, aseguró Rodríguez. De la Villa puso como ejemplo recientes encuentros en casa donde el ambiente fue determinante y apeló a mantener esa tendencia: “Es un plan muy atractivo para las familias, y eso se está viendo con más de 4.000 personas por partido”.